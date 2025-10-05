Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Volkswagen'den tartışmalı patent: Araç kontrolünde yeni dönem başlıyor

Volkswagen tartışmalı bir yenilik üzerinde çalışıyor. Almanya'da yapılan son patent başvurusuna göre marka, direksiyon üzerindeki tek bir anahtarla göz takibi sistemini birleştirerek araç işlevlerini bakış yönüne göre kontrol etmeyi planlıyor.

Murat Makas
05.10.2025
05.10.2025
Volkswagen geçmişte yaşadığı deneyimlerden ders çıkararak direksiyon üzerindeki fiziksel düğmelere geri dönme sürecini başlatmış durumda. Dokunmatik kontrollerin sürücüler tarafından benimsenmemesi üzerine yönünü değiştiren marka, şimdi ise oldukça tartışmalı yeni bir fikriyle gündeme geldi.

Carscoops'un haberine göre Almanya'da geçtiğimiz günlerde yapılan başvurusu, markanın direksiyon kontrolünü farklı bir boyuta taşımayı planladığını ortaya koydu.

Volkswagen'den tartışmalı patent: Araç kontrolünde yeni dönem başlıyor

GÖZ TAKİBİ VE EVRENSEL ANAHTAR

Patent belgelerinde tarif edilen sisteme göre, direksiyona tek bir evrensel geçiş anahtarı yerleştirilecek. Ön panelin orta kısmına konumlandırılacak göz takip sistemiyle birlikte çalışacak bu mekanizma, aracın temel işlevlerini bakış yönüne göre etkinleştirmeyi hedefliyor.

Farlar, silecekler veya tavan perdesi gibi işlevleri kullanmak isteyen sürücü, önce ilgili bölgeye bakacak ardından direksiyondaki geçiş anahtarını kullanarak komutu onaylayacak. Sistem, sesli komut desteğiyle entegre şekilde çalışarak sürücünün yalnızca bakışlarına değil aynı zamanda sözlü talimatlarına da cevap verebilecek.

Volkswagen'den tartışmalı patent: Araç kontrolünde yeni dönem başlıyor

Öte yandan kağıt üzerinde oldukça yenilikçi görünen konsept, pratikte hataya açık bir yapı sergiliyor. Örneğin sürücü, sadece güneşliği kapatmak isterken tavandaki güneşlik paneline kısa bir bakış atarsa, sistemin tam tersi şekilde tüm tavanı açma komutu vermesi olasılığı bulunuyor. Böylesi durumlar kullanım kolaylığı yerine kafa karışıklığı oluşturabilir.

Patent metninde , araçlardaki artan fonksiyon sayısına dikkat çekiyor:

"Artan sayıda fonksiyon ve ayar seçeneği, daha derin bir menü yapısına (softkey) veya daha fazla fiziksel kontrol elemanına (hardkey) yol açıyor. Kullanıcı, bu işlemler sırasında trafik durumundan giderek daha fazla dikkati dağılıyor."

ETİKETLER
#Teknoloji
#araba
#volkswagen
#patent
#otonom sürüş
#Direksiyon
#Göz Takibi
#Otomobil
