20°
 Serhat Yıldız

Hem dayanıklı hem de bütçe dostu! İşte 1 Milyon TL'ye alınabilecek en iyi ikinci el arabalar

Türkiye otomobil piyasasında 1 milyon TL, alıcılar için hayati bir sınır haline geldi. Yüksek fiyatlar ve kredi faizleri nedeniyle bu bütçeye sıfır araç bulmak neredeyse imkansızken, ikinci el pazarında "altın değerinde" fırsatlar sizi bekliyor. Uzmanlar, bu fiyata alınabilecek en sağlam, en az yakan ve sizi servise bağlamayacak o 7 otomobil modelini belirledi.

Otomobil piyasasında yaşanan sürekli artışları, alıcıları çok daha dikkatli ve bütçe odaklı olmaya itiyor. , güncel piyasa koşullarında orta segment bir otomobil için belirleyici bir eşik haline geldi. Bu fiyat aralığında alıcılar, ya daha eski model yılına sahip premium bir araç ya da daha yeni, ancak giriş seviyesi bir otomobil arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Akıllı bir alıcı, bu bütçeyi en iyi şekilde değerlendirerek, sizi yarı yolda bırakmayacak, düşük işletme maliyetine sahip ve satarken değerini koruyacak bir modele yatırım yapmak ister.

1 MİLYON TL'LİK KRİTİK EŞİK

1 milyon TL'lik fiyat bandı, Türkiye piyasasında iki farklı segmenti birleştirir. Bir yandan 2022-2023 model yılları civarındaki yerli üretim ve B segmenti araçların orta donanım seviyelerini bu fiyata bulmak mümkündür. Diğer yandan ise 2018-2020 model yılları arasındaki C ve D segmenti ithal otomobillerin yüksek kilometreli veya daha az popüler motor seçenekleri bu fiyata düşer. Bu eşik, alıcının "konfor" mu yoksa "kilometre ve yıl" mı tercih edeceği konusunda kritik bir karar verme noktasıdır.

1 MİLYON TL'YE ALINABİLECEK EN İYİ 7 OTOMOBİL MODELİ

Uzmanların güvenilirlik, yedek parça maliyeti, yakıt ekonomisi ve piyasa likiditesi (kolay satılabilirlik) açısından bu bütçeye en çok önerdiği modeller şunlardır:

1. Fiat Egea Sedan (2020-2022 Model Yılları)

, yerli üretim olması, geniş yedek parça ağı ve düşük bakım maliyetleri sayesinde bu fiyat bandının tartışmasız lideridir. 1 milyon TL'ye, 2020-2022 model yılları arasındaki düşük kilometreye sahip Urban veya Lounge donanımlı dizel Multijet veya benzinli 1.4 Fire motorlu versiyonlarını bulmak mümkündür. Bu araçlar, sizi serviste üzmez ve satarken değerini hızla korur.

Hem dayanıklı hem de bütçe dostu! İşte 1 Milyon TL’ye alınabilecek en iyi ikinci el arabalar

2. Renault Megane Sedan (2017-2019 Model Yılları)

C segmentinde konforlu ve geniş bir araç arayanlar için Renault Megane Sedan iyi bir seçenektir. Bu bütçeyle 2017-2019 model yılları arasındaki dizel 1.5 dCi veya benzinli TCe motorlu Touch veya Joy donanımlı versiyonları tercih edilebilir. Renault'nun yaygın servis ağı ve yedek parça bulunabilirliği, bu modeli cazip kılan temel faktörlerdir.

Hem dayanıklı hem de bütçe dostu! İşte 1 Milyon TL’ye alınabilecek en iyi ikinci el arabalar

3. Toyota Corolla (2018-2020 Model Yılları)

Sorunsuzluk ve yüksek dayanıklılık arayanlar için Toyota Corolla, her zaman güvenilir bir limandır. Bu bütçeyle, genellikle 2018-2020 model yılları arasındaki 1.6 VVT-i benzinli veya Hybrid (daha eski veya yüksek kilometreli) versiyonlarını bulmak mümkündür. Corolla, düşük arıza oranı sayesinde uzun vadede sahiplerini üzmez.

Hem dayanıklı hem de bütçe dostu! İşte 1 Milyon TL’ye alınabilecek en iyi ikinci el arabalar

4. Honda Civic (2017-2019 Model Yılları)

Performans ve konforu bir arada isteyenler için Honda Civic, VTEC motoru ve geniş iç hacmiyle tercih edilen bir modeldir. 2017-2019 model yılları arasındaki benzinli versiyonları bu bütçeye rahatlıkla sığar. Civic, dayanıklı motoru ve yüksek ikinci el değeriyle bilinir.

Hem dayanıklı hem de bütçe dostu! İşte 1 Milyon TL’ye alınabilecek en iyi ikinci el arabalar

5. Volkswagen Golf / Polo (2018-2020 Model Yılları)

Alman mühendisliği kalitesini bu bütçeyle deneyimlemek isteyenler için Golf ve Polo iyi seçeneklerdir. 1 milyon TL'ye, Golf'ün 2018 civarı 1.0 TSI veya 1.6 TDI motorlu versiyonları; daha yeni yıl isterseniz Polo'nun 2020-2022 model yılları arasındaki 1.0 TSI motorlu versiyonları bulunabilir. Her ikisi de piyasada likiditesi yüksek araçlardır.

Hem dayanıklı hem de bütçe dostu! İşte 1 Milyon TL’ye alınabilecek en iyi ikinci el arabalar

6. Dacia Duster / Sandero (2020-2023 Model Yılları)

SUV sahibi olmak isteyenler için Dacia Duster, 1 milyon TL'ye en iyi seçeneklerden biridir. Bu fiyata 2020-2023 model yılları arasında 4x2 veya Eco-G (LPG) versiyonlarını bulmak mümkündür. Duster, uygun işletme maliyeti, yüksek parça bulunabilirliği ve araziye uyumlu yapısıyla öne çıkar. Sandero ise aynı biyolojiyi daha uygun fiyata sunar.

Hem dayanıklı hem de bütçe dostu! İşte 1 Milyon TL’ye alınabilecek en iyi ikinci el arabalar

7. Opel Astra / Corsa (2018-2021 Model Yılları)

Opel'in Astra ve Corsa modelleri, bu bütçede hem donanım hem de motor seçenekleri açısından iyi bir denge sunar. 1.4 ve 1.6 dizel veya benzinli motorlu versiyonları bu fiyat aralığında bulunabilir. Opel, geniş servis ağı ve Avrupa'daki popülaritesi sayesinde ikinci elde güvenilir bir tercihtir.

Hem dayanıklı hem de bütçe dostu! İşte 1 Milyon TL’ye alınabilecek en iyi ikinci el arabalar

BU BÜTÇEDE ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Popüler bir modelin ikinci elini alırken, popülaritesi ne kadar yüksek olursa olsun, bazı kritik noktalara dikkat etmek gerekir.

  • Gizli Hasar Kaydı Riski: Bu fiyat bandındaki araçlar, genellikle 3-5 yaş arasında olduğu için küçük veya orta düzeyde hasar geçmişi olabilir. Tramer kaydını dikkatlice incelemek ve hasarın "ağır" veya "pert" kaydı içerip içermediğini kontrol etmek hayati önem taşır. Yüksek kilometrelerdeki araçlarda, ucuz tamir görmüş motor revizyonlarına karşı uyanık olmak gerekir.
  • Bağımsız Ekspertiz Şart: Satıcının sözüne veya kendi ekspertizine güvenmek yerine, kendi seçtiğiniz bağımsız ve güvenilir bir oto ekspertiz firmasına aracı götürün. Şasi, boya kalınlığı, motor performansı ve otomatik şanzımanın tepkileri detaylıca incelenmelidir.
  • Servis Geçmişi: Aracın tüm periyodik bakım kayıtlarını yetkili servisten veya önceki sahiplerinden sorgulamak, motorun düzenli bakım görüp görmediği konusunda en güvenilir bilgiyi sağlar.

1 milyon TL'lik bütçe, Türkiye ikinci el piyasasında alıcıları güçlü, sağlam ve uzun ömürlü modellerle buluşturmaya devam ediyor. Doğru model, titiz ekspertiz ve dikkatli bir araştırma ile bu bütçeyle hayalinizdeki otomobile sahip olmak mümkündür.

