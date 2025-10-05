Valorant yeni ajan ne zaman gelecek? Yetenekleri ortaya çıktı

League of Legends'in geliştiricisi Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyunu Valorant'a belirli aralıklarla yeni karakterler ve haritalar ekleniyor. Bu yeniliklerle oyuncuların oyuna olan ilgisini arttırarak, oynamaya devam etmesi sağlanıyor.

Son ortaya çıkan bilgilere göre Riot Games, Valorant'a yeni bir ajan eklemeye hazırlanıyor. İddialara göre yeni ajanın adı Veto olacak. Oyuncular tarafından ise Valorant yeni ajan ne zaman geleceği merak ediliyor.

VALORANT YENİ AJAN NE ZAMAN GELECEK?

RİOT Games tarafından henüz yeni ajanın ne zaman geleceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak oyunun bir sonraki sezon güncellemesinde yeni ajan Veto'nun oyuna ekleneceği tahmin ediliyor.

VALORANT VETO YETENEKLERİ NELER?

Veto'nun sentinel ve gözcü sınıflarında yer alacak bir ajan olacağı tahmin ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre ajanın ışınlanma, tuzak kurmak, rakiplerin yeteneklerini devre dışı bırakmak ve tüm zayıflatmalara karşı bağışıklık kazanmasını sağlayan yetenekleri olacak.

Konuyla ilgili henüz Riot Games resmi bir açıklama yapmadığı için bu yeteneklerin değişme ihtimali bulunuyor. Riot Games tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.