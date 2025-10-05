Trump’ın oğlu tarih verdi: Bitcoin rekorlara başladı, Altcoinler de geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump’ın geçtiğimiz hafta yaptığı çağrının ardından bitcoindeki yükseliş %10’u aştı.

Yatırımcılar altcoinlerdeki boğa sezonun başlaması için Ethereum’a çevirdi. En büyük ikinci kripto para bir haftalık süreçte %17 yükseliş kaydetti. Yeni zirvelerle birlikte altcoinlerde yükseliş bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ DE REKOR KIRDI

Bitcoin’de gelen rekor ve altcoinlerin yükselişiyle birlikte toplam piyasa değeri de rekor kırdı. Böylece kripto piyasasının toplam değeri 4,2 trilyon doları aştı.

“2-3 AY İÇİNDE BÜYÜK YÜKSELİŞLER OLACAK”

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, geçen hafta yaşanan düşüşte dibi satın alın çağrısı yapmıştı. O seviyelerden beri yükselen kripto para piyasası gözünü son çeyreğe çevirdi.

Trump, yılın son çeyreğine (ekim,kasım,aralık) girilirken kripto paralarda sert yükselişler bekliyor.