Sevilla Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Sevilla Barcelona maç kadrosu belli oldu

İspanya La Liga'da 8. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Maç eksiğiyle ligde 2. sırada yer alan Barcelona bugün Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Katalon devi deplasmanda Sevilla'yı yenerek Real Madrid'i geride bırakıp, liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Sevilla ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyeti, Barcelona'yı yenerek bir seriye çevirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Sevilla - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

SEVİLLA - BARCELONA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak olan Sevilla - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Barcelona bu sezon La Liga'da oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 19 puanla maç eksiğiyle Real Madrid'in 2 puan arkasında 2. sırada yer alan Katalon devi, tekrardan liderlik için sahaya çıkıyor.

SEvilla ise bu sezon 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Sevilla ligde 10. sırada yer alıyor.

SEVİLLA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga2nın 8. haftası kapsamında oynanacak olan Sevilla - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.15'te başlayacak.

SEVİLLA - BARCELONA MAÇ KADROSU

Sevilla'da karşılaşma öncesinde Alfon Gonzalez ve Tanguy Nianzou'nun sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da Barcelona mücadelesinde oynayamayacak.

Barcelona tarafında ise 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmada sakatlık nedeniyle Barcelona'da oynayamayacak futbolcular şöyle:

Gavi

ter Stegen

Joan Garcia

Fermin Lopez

Raphinha

Lamine Yamal

SEVİLLA - BARCELONA MUHTEMEL İLK 11

Sevilla - Barcelona maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Sevilla: Vlachodimos; Cardoso, Marcao, Azpilicueta; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Sanchez, Romero, Vargas

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; F Torres, Olmo, Rashford; Lewandowski