Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sevilla Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Sevilla Barcelona maç kadrosu belli oldu

Sevilla - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. La Liga'nın 8. hafta maçları kapsamında oynanacak olan mücadelede Barcelona tekrardan liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak. Taraftarlar tarafından Sevilla - Barcelona maçı kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sevilla Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Sevilla Barcelona maç kadrosu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 15:03

İspanya 'da 8. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Maç eksiğiyle ligde 2. sırada yer alan bugün ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Katalon devi deplasmanda Sevilla'yı yenerek Real Madrid'i geride bırakıp, liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Sevilla ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyeti, Barcelona'yı yenerek bir seriye çevirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Sevilla - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Sevilla Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Sevilla Barcelona maç kadrosu belli oldu

SEVİLLA - BARCELONA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak olan Sevilla - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Barcelona bu sezon La Liga'da oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 19 puanla maç eksiğiyle Real Madrid'in 2 puan arkasında 2. sırada yer alan Katalon devi, tekrardan liderlik için sahaya çıkıyor.

SEvilla ise bu sezon 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Sevilla ligde 10. sırada yer alıyor.

SEVİLLA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga2nın 8. haftası kapsamında oynanacak olan Sevilla - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.15'te başlayacak.

Sevilla Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Sevilla Barcelona maç kadrosu belli oldu

SEVİLLA - BARCELONA MAÇ KADROSU

Sevilla'da karşılaşma öncesinde Alfon Gonzalez ve Tanguy Nianzou'nun sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da Barcelona mücadelesinde oynayamayacak.

Barcelona tarafında ise 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmada sakatlık nedeniyle Barcelona'da oynayamayacak futbolcular şöyle:

  • Gavi
  • ter Stegen
  • Joan Garcia
  • Fermin Lopez
  • Raphinha
  • Lamine Yamal
Sevilla Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Sevilla Barcelona maç kadrosu belli oldu

SEVİLLA - BARCELONA MUHTEMEL İLK 11

Sevilla - Barcelona maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Sevilla: Vlachodimos; Cardoso, Marcao, Azpilicueta; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Sanchez, Romero, Vargas

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; F Torres, Olmo, Rashford; Lewandowski

ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#sevilla
#canlı yayın
#la liga
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.