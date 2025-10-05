Menü Kapat
20°
Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Uşakspor ile karşılaşacak

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 4. Grup karşılaşmaları kapsamında bugün Oktaş Uşak Spor ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu gündeme geldi. Eskişehirspor - Uşakspor maçının ne zaman başlayacağı ve hakem kadrosu duyuruldu.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Uşakspor ile karşılaşacak
05.10.2025
4. Grup 5. hafta karşılaşmaları 2. günüyle birlikte devam ediyor. 5. haftanın ikinci ve son gün karşılaşmaları kapsamında bugün eski Süper Lig ekiplerinden Eskişehirpsor, Uşakspor'u kendi evinde ağırlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Uşakspor ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRPSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eksişehirspor - Uşakspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Karşılaşmada hakem Tayfun Sarı düdük çalacak. Sarı'nın yardımcılıklarını ise Furkan Şekerci ve Faik Sancaktutan gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Çağatay Şahin görev alacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Uşakspor ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR - UŞAKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Uşakspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Uşakspor ile karşılaşacak

Eskişehirpsor 3. Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 9 puanla 3. sırada yer alan Eskişehirspor, karşılaşmadan 3 puanı alarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Uşakspor ise sezona oldukça iyi başladı. Namağlup bir şekilde ilerleyen Uşakspor bu sezon oynadığı 4 maçtan da galibiyet ile ayrıldı. Ligde maç eksiği ile 12 puanla 2. sırada yer alan Uşakspor, Eskişehirspor maçını kazanarak tekrardan liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

