Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Uşakspor ile karşılaşacak

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta karşılaşmaları 2. günüyle birlikte devam ediyor. 5. haftanın ikinci ve son gün karşılaşmaları kapsamında bugün eski Süper Lig ekiplerinden Eskişehirpsor, Uşakspor'u kendi evinde ağırlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

ESKİŞEHİRPSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eksişehirspor - Uşakspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Karşılaşmada hakem Tayfun Sarı düdük çalacak. Sarı'nın yardımcılıklarını ise Furkan Şekerci ve Faik Sancaktutan gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Çağatay Şahin görev alacak.

ESKİŞEHİRSPOR - UŞAKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Uşakspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Eskişehirpsor 3. Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 9 puanla 3. sırada yer alan Eskişehirspor, karşılaşmadan 3 puanı alarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Uşakspor ise sezona oldukça iyi başladı. Namağlup bir şekilde ilerleyen Uşakspor bu sezon oynadığı 4 maçtan da galibiyet ile ayrıldı. Ligde maç eksiği ile 12 puanla 2. sırada yer alan Uşakspor, Eskişehirspor maçını kazanarak tekrardan liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.