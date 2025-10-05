OpenAI, ChatGPT kullanıcılarına para ödeyecek! Ama bir şartla

OpenAI, içerik haklarına sahip olan kişilere, karakterlerinin Sora adlı yapay zeka video üretim aracında nasıl kullanılacağını belirleme imkanı tanıyan yeni kontrol seçenekleri sunacak ve bu karakterlerin kullanılmasına izin verenlerle gelir paylaşımı yapacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, blogunda paylaştığı açıklamada, hak sahiplerine "karakterlerin oluşturulması üzerinde daha ayrıntılı kontrol" sağlayacaklarını belirtti. Altman, televizyon ve film stüdyoları gibi telif hakkı sahiplerinin seçenekleri arasında karakterlerinin kullanımını engelleme olanağının da yer alacağını söyledi.

OPENAI, SORA'YI ABD VE KANADA'DA YAYINLADI

OpenAI, bu hafta Sora'yı bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürdü. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanıma sunulan uygulamadaki videoların uzunluğu 10 saniyeye kadar çıkabiliyor.

Hızla popülerlik kazanan Sora uygulaması, kullanıcıların telif hakkıyla korunan içeriklerden yapay zeka videoları oluşturup sosyal medya benzeri akışlarda paylaşmasına olanak tanıyor.

Şirketin telif hakkı politikasının Hollywood'da gerginliklere yol açması bekleniyor. Konuya yakın kaynaklar Reuters'a, Disney'in materyallerinin uygulamada görünmemesini tercih ettiğini söyledi.

KULLANICILAR, KARAKTERLERİ ÜZERİNDEN PARA KAZANACAK

Sam Altman, OpenAI'ın karakterlerinin başka kullanıcılar tarafından kullanılmasına izin veren telif hakkı sahipleri için bir "gelir paylaşımı modeli" getirmeyi planladıklarını belirtti. İnsanların beklenenden çok daha fazla video içeriği oluşturduklarını ve bu durumun bir para kazanma stratejisi ihtiyacını ortaya çıkardığını vurguladı.

Altman, gelir paylaşımı çerçevesinin anlaşılması için bazı deneme ve yanılmalar gerekeceğini kabul etti. Ancak modelin yakında Sora uygulamasının içinde test edilmeye başlanacağını ifade etti.