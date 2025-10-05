Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarına para ödeyecek! Ama bir şartla

Yapay zeka video üretim aracı Sora ile telif haklarını ihlal ettiği eleştirilerine maruz kalan OpenAI, içerik sahiplerine, karakterlerinin başka kişiler tarafından kullanılmasına izin verme şartıyla para ödeyeceği bir sistemi hayata geçiriyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 14:50

OpenAI, içerik haklarına sahip olan kişilere, karakterlerinin adlı video üretim aracında nasıl kullanılacağını belirleme imkanı tanıyan yeni kontrol seçenekleri sunacak ve bu karakterlerin kullanılmasına izin verenlerle gelir paylaşımı yapacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

CEO'su Sam Altman, blogunda paylaştığı açıklamada, hak sahiplerine "karakterlerin oluşturulması üzerinde daha ayrıntılı kontrol" sağlayacaklarını belirtti. Altman, televizyon ve film stüdyoları gibi sahiplerinin seçenekleri arasında karakterlerinin kullanımını engelleme olanağının da yer alacağını söyledi.

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarına para ödeyecek! Ama bir şartla

OPENAI, SORA'YI ABD VE KANADA'DA YAYINLADI

OpenAI, bu hafta Sora'yı bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürdü. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanıma sunulan uygulamadaki videoların uzunluğu 10 saniyeye kadar çıkabiliyor.

Hızla popülerlik kazanan Sora uygulaması, kullanıcıların telif hakkıyla korunan içeriklerden yapay zeka videoları oluşturup sosyal medya benzeri akışlarda paylaşmasına olanak tanıyor.

Şirketin telif hakkı politikasının Hollywood'da gerginliklere yol açması bekleniyor. Konuya yakın kaynaklar Reuters'a, Disney'in materyallerinin uygulamada görünmemesini tercih ettiğini söyledi.

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarına para ödeyecek! Ama bir şartla

KULLANICILAR, KARAKTERLERİ ÜZERİNDEN PARA KAZANACAK

Sam Altman, OpenAI'ın karakterlerinin başka kullanıcılar tarafından kullanılmasına izin veren telif hakkı sahipleri için bir "gelir paylaşımı modeli" getirmeyi planladıklarını belirtti. İnsanların beklenenden çok daha fazla video içeriği oluşturduklarını ve bu durumun bir para kazanma stratejisi ihtiyacını ortaya çıkardığını vurguladı.

Altman, gelir paylaşımı çerçevesinin anlaşılması için bazı deneme ve yanılmalar gerekeceğini kabul etti. Ancak modelin yakında Sora uygulamasının içinde test edilmeye başlanacağını ifade etti.

