Game Pass’a yüzde 160 zamdan sonra tepki çeken yeni hamle

Microsoft geçtiğimiz günlerde Game Pass Ultimate abonelik ücretine yüzde 160 oranında zam yaptı. Yeni fiyat 799 TL olarak açıklandı. Microsoft, bu zamla birlikte abonelik planlarını da yeniledi. Artık Ultimate üyelik; Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew ve bazı özel avantajları kapsıyor.

"ZAM YETMEDİ, REKLAM DA GELDİ" TEPKİSİ

Zam haberinin üzerinden henüz bir gün geçmişken gelen reklam uygulaması, oyuncular arasında büyük tepki topladı. Konsolu açar açmaz tam ekran bir tanıtımla karşılaşan kullanıcılar, sosyal medyada Microsoft’un “oyuncu dostu” çizgisinden uzaklaştığını savunuyor.

Reklamda "12 ayda 75’ten fazla yeni oyun", "en yüksek kalitede bulut akışı" ve "yıllık 100 bin ödül puanı" gibi vaatler yer alıyor. Ancak reklamın zorunlu olması ve zamanlaması, pek çok kullanıcıya göre "fazla ticari" bulundu.

MİCROSOFT SESSİZ, PLANIN KALICILIĞI BELİRSİZ

Teknoloji devinin bu uygulamayı gelir artırma stratejisinin bir parçası olarak test ettiği düşünülüyor. Ancak Microsoft’tan reklamların kalıcı olup olmayacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Oyuncular ise şimdilik, konsollarını açtıklarında bu yeni "karşılama ekranını" görmekten pek memnun değil gibi görünüyor.