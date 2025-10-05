Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Game Pass’a yüzde 160 zamdan sonra tepki çeken yeni hamle

Microsoft, Game Pass fiyatlarını artırdıktan yalnızca bir gün sonra Xbox kullanıcılarını şaşırtan bir hamle yaptı. Konsolun açılış ekranında artık Game Pass Ultimate aboneliğini tanıtan tam ekran reklamlar yer alıyor. Reklamda yeni içerikler, bulut akışı ve ödül sistemi öne çıkarılsa da, zamlı fiyat bilgisi dikkat çekici biçimde yer almıyor.

Microsoft geçtiğimiz günlerde Ultimate abonelik ücretine yüzde 160 oranında yaptı. Yeni fiyat 799 TL olarak açıklandı. Microsoft, bu zamla birlikte abonelik planlarını da yeniledi. Artık Ultimate üyelik; Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew ve bazı özel avantajları kapsıyor.

Game Pass’a yüzde 160 zamdan sonra tepki çeken yeni hamle

"ZAM YETMEDİ, REKLAM DA GELDİ" TEPKİSİ

Zam haberinin üzerinden henüz bir gün geçmişken gelen uygulaması, oyuncular arasında büyük tepki topladı. Konsolu açar açmaz tam ekran bir tanıtımla karşılaşan kullanıcılar, sosyal medyada ’un “oyuncu dostu” çizgisinden uzaklaştığını savunuyor.

Reklamda "12 ayda 75’ten fazla yeni oyun", "en yüksek kalitede bulut akışı" ve "yıllık 100 bin ödül puanı" gibi vaatler yer alıyor. Ancak reklamın zorunlu olması ve zamanlaması, pek çok kullanıcıya göre "fazla ticari" bulundu.

Game Pass’a yüzde 160 zamdan sonra tepki çeken yeni hamle

MİCROSOFT SESSİZ, PLANIN KALICILIĞI BELİRSİZ

Teknoloji devinin bu uygulamayı gelir artırma stratejisinin bir parçası olarak test ettiği düşünülüyor. Ancak Microsoft’tan reklamların kalıcı olup olmayacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Oyuncular ise şimdilik, konsollarını açtıklarında bu yeni "karşılama ekranını" görmekten pek memnun değil gibi görünüyor.

ETİKETLER
#zam
#microsoft
#reklam
#game pass
#xbox
#Teknoloji
