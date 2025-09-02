Menü Kapat
La Nina başladı mı? La Nina Türkiye etkisi ne olur?

Dünya Meteoroloji Örgütü, eylülden itibaren etkili olması beklenen La Nina için uyarıda bulunurken Türkiye’deki olası etkileri merak ediliyor.

La Nina başladı mı? La Nina Türkiye etkisi ne olur?
02.09.2025
02.09.2025
, dünya çapındaki hava koşullarını büyük ölçüde etkileyen doğal bir olgudur.

La Nina, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen daha geniş bir iklim döngüsünün serin evresidir.

Bu kuvvetli rüzgârlar, yüzeyindeki sıcak akıntıları Asya ve Avustralya yönüne daha fazla sürükler.

La Nina başladı mı? La Nina Türkiye etkisi ne olur?

Batıya taşınan ılık suyun yerine, Güney Amerika kıyılarında okyanusun derin tabakalarından gelen soğuk sular yukarı çıkar.

Bu durum, Pasifik’in doğu ve orta bölgelerinde geniş bir alanda deniz sıcaklığının ortalamanın 3 ila 5 derece altına düşmesine yol açar.

La Nina çoğunlukla küresel ısılarda geçici bir azalmaya sebep olur.

La Nina Atlantik Okyanusu’nda kasırga oluşumunun artmasına yol açabilirken, Pasifik’te bu hareketlilik genellikle düşer

La Nina başladı mı? La Nina Türkiye etkisi ne olur?

LA NİÑA TÜRKİYE’YE NASIL YANSIR?

Uzmanlar, La Nina’nın ve çevresinde de tesirlerini göstereceğini ifade ediyor.

Orta Doğu ve Akdeniz havzasında sonbahar mevsiminde ortalamaların üzerinde sıcaklıklar hissedilebilir.

Yağış düzenlerinde ise bölgesel değişikliklerin yaşanması öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

La Niña Türkiye’de sert kışlara mı yoksa sıcak sonbaharlara mı yol açacak?
Uzmanlara göre La Niña, Türkiye’de özellikle sonbahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların hissedilmesine neden olabilir. Ancak yağış rejimlerinde dengesizlikler görüleceği için bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde ise beklenmedik yağışlar yaşanabilir.
