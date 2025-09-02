La Nina başladı mı? La Nina Türkiye etkisi ne olur?

La Nina, dünya çapındaki hava koşullarını büyük ölçüde etkileyen doğal bir olgudur.

La Nina, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen daha geniş bir iklim döngüsünün serin evresidir.

Bu kuvvetli rüzgârlar, okyanus yüzeyindeki sıcak akıntıları Asya ve Avustralya yönüne daha fazla sürükler.

Batıya taşınan ılık suyun yerine, Güney Amerika kıyılarında okyanusun derin tabakalarından gelen soğuk sular yukarı çıkar.

Bu durum, Pasifik’in doğu ve orta bölgelerinde geniş bir alanda deniz sıcaklığının ortalamanın 3 ila 5 derece altına düşmesine yol açar.

La Nina çoğunlukla küresel ısılarda geçici bir azalmaya sebep olur.

La Nina Atlantik Okyanusu’nda kasırga oluşumunun artmasına yol açabilirken, Pasifik’te bu hareketlilik genellikle düşer

LA NİÑA TÜRKİYE’YE NASIL YANSIR?

Uzmanlar, La Nina’nın Türkiye ve çevresinde de tesirlerini göstereceğini ifade ediyor.

Orta Doğu ve Akdeniz havzasında sonbahar mevsiminde ortalamaların üzerinde sıcaklıklar hissedilebilir.

Yağış düzenlerinde ise bölgesel değişikliklerin yaşanması öngörülüyor.