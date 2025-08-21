Lausanne Sport Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Son anda kaçtı

İstanbul
Lausanne Sport ile Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi.
İsviçre'deki mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.
45. dakikada Milot Rashica, takımını öne geçiren golü kaydetti ve Beşiktaş devreye 1-0 önde girdi.
İki takım da karşılaşmanın ikinci yarısında girdiği pozisyonlardan uzun süre yararlanamadı.
83. dakikada Okoh golünü attı ve Lausanne Sport skoru eşitledi.
Rövanş mücadelesi ise28 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
İki takımın maçtaki ilk 11’leri ise şöyleydi:
Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite.
Beşiktaş: Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.