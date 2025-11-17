Petrolde 'sevkiyat' etkisi fiyatları vurdu

Kategoriler
Petrol piyasası haftaya düşüşle başladı. Rusya’nın Karadeniz’deki kritik ihracat noktalarından Novorossiysk’te yüklemelerin yeniden devreye alınması, fiyatlarda hızlı bir gevşemeye yol açtı. Brent petrolü yüzde 0,89 gerileyerek varil başına 63,82 dolara indi. ABD ham petrolü WTI ise cuma kapanışına göre yüzde 0,98 düşüşle 59,50 dolardan işlem gördü.
Oysa her iki gösterge de cuma günü yüzde 2’nin üzerinde değer kazanmıştı. Yani piyasa, bir anlamda o sert yükselişin ardından “nefes aldı”.
Limandaki sevkiyatın normale dönmesi piyasayı rahatlattı ama Ukrayna’nın Rus petrol altyapısına yönelik saldırıları hâlâ masada duran büyük bir risk. Ukrayna ordusu cumartesi günü Ryazan rafinerisini, pazar günü ise Samara’daki Novokuibyshevsk tesisini hedef aldığını duyurdu.
Bu saldırıların, Rusya’nın ihracat kapasitesinde uzun vadeli bir azalmaya yol açıp açmayacağı yatırımcıların aklındaki temel soru.
Fujitomi Securities analisti Toshitaka Tazawa’ya göre piyasada iki konu öne çıkıyor: Hem Ukrayna saldırılarının Rus petrol akışına olası etkisi hem de cuma günkü sert yükseliş sonrası gelen kâr satışları. Tazawa, OPEC+ üretim artışlarının da fazla arz algısını güçlendirdiğini belirtiyor.
Analiste göre WTI’ın varil başına yaklaşık 60 dolar civarında kalması şaşırtıcı değil; fiyatın bir süre 5 dolarlık bir bantta dalgalanması bekleniyor.
Öte yandan Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının petrol ticaretini nasıl etkileyeceği de gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Rusya ile iş yapan ülkelere yeni yaptırımlar getirecek düzenlemeler üzerinde çalıştığını ve bu listeye İran’ın da eklenebileceğini söyledi.
ING’nin değerlendirmesi, petrol piyasasında 2026’ya kadar belirgin bir arz fazlası öngörüyor. Fakat sahadaki tablo bu kadar sakin değil. Ukrayna’nın Rus enerji tesislerine yönelik İHA saldırılarını artırması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tankeri Umman Körfezi’nde alıkoyması, arz tarafındaki kırılganlığı ciddi biçimde yükseltiyor.