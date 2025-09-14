Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Manchester City Manchester United maç sonucu kaç kaç? Altay Bayındır oynadı mı?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de Altay Bayındır'lı Manchester United'ı farklı yenerek mağlubiyet serisine nokta koydu.

Manchester City Manchester United maç sonucu kaç kaç? Altay Bayındır oynadı mı?
İngiltere ’de derbi karşılaşmasında , kadim rakibi ’ı konuk etti.

City‘de Paris Saint Germain’den yeni transfer edilen Gianluigi Donnarumma ilk kez kaleyi korudu.

United’da ise teknik adam Ruben Amorim, eldivenleri bir defa daha ’a teslim etti.

Manchester City Manchester United maç sonucu kaç kaç? Altay Bayındır oynadı mı?

Son iki lig mücadelesini yitiren Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Manchester City’de 18. dakikada Doku’nun ortasında sakatlıktan çıkan Phil Foden’ın şık kafası Altay Bayındır’ın yetişemeyeceği noktadan filelere gitti: 1-0.

Mücadelenin 53. dakikasında sol kanattan Doku’nun pasında Haaland, topun altına girerek kaleci Altay’ı mağlup etti.

68. dakikada Manchester United’ın orta sahada büyük hatayla hediye ettiği topta Bernardo Silva’nın pasında hareketlenen kendisinin ikinci, Manchester City’nin üçüncü golünü kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

Altay Bayındır derbide nasıl bir performans sergiledi?
Altay Bayındır önemli kurtarışlar yapsa da Foden ve Haaland’ın gollerine engel olamayarak üç kez topu ağlarında gördü.
#manchester city
#premier lig
#altay bayındır
#Erling Haaland
#Manchester United
#Phil Foden
#Aktüel
