Manchester City Manchester United maç sonucu kaç kaç? Altay Bayındır oynadı mı?

İngiltere Premier Lig’de derbi karşılaşmasında Manchester City, kadim rakibi Manchester United’ı konuk etti.

City‘de Paris Saint Germain’den yeni transfer edilen Gianluigi Donnarumma ilk kez kaleyi korudu.

United’da ise teknik adam Ruben Amorim, eldivenleri bir defa daha Altay Bayındır’a teslim etti.

Son iki lig mücadelesini yitiren Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Manchester City’de 18. dakikada Doku’nun ortasında sakatlıktan çıkan Phil Foden’ın şık kafası Altay Bayındır’ın yetişemeyeceği noktadan filelere gitti: 1-0.

Mücadelenin 53. dakikasında sol kanattan Doku’nun pasında Haaland, topun altına girerek kaleci Altay’ı mağlup etti.

68. dakikada Manchester United’ın orta sahada büyük hatayla hediye ettiği topta Bernardo Silva’nın pasında hareketlenen Erling Haaland kendisinin ikinci, Manchester City’nin üçüncü golünü kaydetti.