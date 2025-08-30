Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Manisa 30 Ağustos etkinlik takvimi 2025! Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek konserler duyuruldu

Manisa 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlik ve konser programı duyuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda Gökhan Tepe'nin sahne alacağı açıklandı. Vatandaşlar tarafında Manisa 30 Ağustos etkinlik takvimi merak ediliyor.

Manisa 30 Ağustos etkinlik takvimi 2025! Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek konserler duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 13:26

, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen ile kutlanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümüne özel yapılacak olan etkinlikler açıklandı.

Manisa 30 Ağustos etkinlik takvimi 2025! Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek konserler duyuruldu

MANİSA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2025

Manisa Turgutlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında Gökhan Tepe konseri gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda yapılacak olan saat 21.30'da başlayacak.

Manisa Soma Belediyesi ise Millet Bahçesi'nde saat 21.30'da Ufuk Yıldırım konseri gerçekleştirileceğini duyurdu. İki konsere de vatandaşlar ücretsiz katılım sağlayabilecekler.

Manisa 30 Ağustos etkinlik takvimi 2025! Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek konserler duyuruldu

MANİSA 30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ 2025!

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlik takvimi şöyle:

  • 20.00 Fener Alayı Yürüyüşü | Hakkı İplikçi Parkı - Cumhuriyet Meydanı
  • 21.00 Şiir Dinletisi Yılmaz Tüzün | Cumhuriyet Meydanı
  • 21.15 Zafer Destanı Halk Oyunu Gösterisi | Cumhuriyet Meydanı
  • 21.30 "Milletin Azmi" Türk Tarih Kurumu Film Gösterimi | Cumhuriyet Meydanı
#Manisa
#konser
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#gösteri
#Etkinlikler
#Aktüel
