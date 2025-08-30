Manisa 30 Ağustos etkinlik takvimi 2025! Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek konserler duyuruldu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümüne özel yapılacak olan etkinlikler açıklandı.

MANİSA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2025

Manisa Turgutlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında Gökhan Tepe konseri gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda yapılacak olan konser saat 21.30'da başlayacak.

Manisa Soma Belediyesi ise Millet Bahçesi'nde saat 21.30'da Ufuk Yıldırım konseri gerçekleştirileceğini duyurdu. İki konsere de vatandaşlar ücretsiz katılım sağlayabilecekler.

MANİSA 30 AĞUSTOS ETKİNLİK TAKVİMİ 2025!

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlik takvimi şöyle: