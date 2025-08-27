Manisa SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? Gösteri uçuşunun nerede yapılacağı duyuruldu

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ile gösteri düzenleyen ekibi SOLOTÜRK'ün gösterileri vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. SOLOTÜRK'ün merakla beklenen bir sonraki gösterisinin Manisa'da yapılacağı açıklandı.

Manisa Demirci'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşunun detayları duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından Manisa SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağı merak ediliyor.

MANİSA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre "Manisa Demirci'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşu, bugün (27 Ağustos 2025 Çarşamba) saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Vatandaş gösterisi uçuşunu ücretsiz olarak izleyebilecekler.

MANİSA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar gösteri uçuşunu Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden takip edebilecekler.

SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"SOLOTÜRK, Manisa Demirci’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında Manisa Demirci’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 24 Ağustos 2025 Pazar

Saat: 13:15

Yer: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Demirci/Manisa

Prova uçuşumuz:

Tarih: 24 Ağustos 2025 Pazar

Saat: 18:30

Yer: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Demirci/Manisa

Gösteri uçuşlarımız:

Tarih: 27 Ağustos 2025 Çarşamba

Saat: 18:30

Yer: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Demirci/Manisa"