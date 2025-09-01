Masterchef’te 4. haftada kim elendi? Gecenin sonunda sürpriz teklif

Masterchef'te dördüncü haftanın bitiminde yarışmacılar iki aşamalı tabak hazırladı ve şeflere sundu.

İlk etapta çıkan malzeme yarışmacıları hayrete düşürdü.

İki kademeli yarışmada şefler yarışmacılardan ilk turda 'Kuşkonmaz' ile özgünlük sergilemelerini istedi.

İkinci raunda kalan Çağlar, Hilal, Cansu ve Mert'e Somer Şef'in tabağı 'Ördek Pastilla' yapmaları talep edildi.

İkinci bölümde sona kalan Hilal ile Çağlar arasında şefler seçim yapmak zorunda kaldı.

En zayıf tabağı çıkaran isim Masterchef'e elendi.

Şefler o kişinin Hilal olduğunu duyurdu.

Hilal bugün son tabağını yaptı ve Masterchef umutlarına veda etti.

Somer Şef elenen yarışmacı Hilal'e Avustralya'daki lokantasında iş önerdi ve Hilal bu öneriyi onayladı.