Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Mehmet Altıparmak kimdir nereli? Bursasspor’da en güçlü aday

Bursaspor’da yeni teknik direktör arayışı sürerken, en güçlü adayın Mehmet Altıparmak’ın geçmişi merak konusu oldu.

Mehmet Altıparmak kimdir nereli? Bursasspor’da en güçlü aday
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 16:44
|
08.10.2025
08.10.2025
saat ikonu 16:44

2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk dışında bir hedef düşünmeyen yönetimi, yeni seçimini hızlandırdı.

Adem Çağlayan’ın istifası sonrası kolları sıvayan ve masada birçok ismi gözden geçiren Başkan Enes Çelik ve ekibi, Mehmet Altıparmak ismi üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Mehmet Altıparmak kimdir nereli? Bursasspor’da en güçlü aday

MEHMET ALTIPARMAK KİMDİR, NERELİDİR?

1 Mayıs 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Mehmet Altıparmak, Türk futbolunun hem saha içinde hem de teknik direktörlük koltuğunda iz bırakmış isimlerinden biridir.

Profesyonel yaşamına 1989 yılında Gençlerbirliği formasıyla başlayan tecrübeli isim, Petrol Ofisi, Denizlispor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Sakaryaspor, Çanakkale Dardanelspor, Yozgatspor ve Şanlıurfaspor gibi kulüplerde oynadı.

Mehmet Altıparmak kimdir nereli? Bursasspor’da en güçlü aday

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa adım atan Altıparmak, Türkiye liglerinde birçok takımı çalıştırarak 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Son olarak Amed Sportif Faaliyetler ekibinin başında görev yapan 56 yaşındaki Altıparmak, çalışkan yapısı ve yüksek motivasyon gücüyle tanınıyor.

