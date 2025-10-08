Otomobil devinden iyi haber! 5 haftalık aranın ardından üretime başladı

Jaguar Land Rover (JLR), 1 Eylül'de maruz kaldığı ağır siber saldırının ardından geçen beş haftalık duraklamayı sona erdirdi. İngiliz üretici 8 Ekim itibarıyla yeniden üretime geçtiğini duyurdu.

Süreç, Wolverhampton’daki motor fabrikası ile Birmingham’daki batarya merkezinde start aldı. Önümüzdeki günlerde Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerindeki presleme operasyonları da devreye alınacak.

JLR YENİDEN ÜRETİME BAŞLIYOR

Solihull'daki gövde atölyesi, boya tesisi ve lojistik merkezi de aynı gün faaliyete geçti. Bu üç birim, markanın küresel tedarik zinciri için kritik öneme sahip. Şirketin açıklamasına göre araç üretimi çok yakında başlayacak.

Net tarih paylaşılmadı ancak üretim, Slovakya’nın Nitra kentinde Defender ve Discovery hatlarında, İngiltere’de ise Solihull fabrikasında Range Rover ile Range Rover Sport hatlarında yeniden hayata geçirilecek.