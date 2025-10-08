Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Şarj kablosu hırsızlığına yeni önlem: GPS takibi

Birleşik Krallık'ın elektrikli araç hızlı şarj ağı InstaVolt artan şarj kablosu hırsızlıklarına çözüm geliştirdi: Şarj kablolarına kesilmeyi zorlaştıran kılıf ve canlı GPS takip sistemi entegre etti.

Elektrikli araç şarj istasyonlarında artan kablo hırsızlıkları şarj ağının güvenilirliğini tehdit ediyor. Bu dertten muzdarip olan ülkelerden biri de . Ülkenin en büyük hızlı şarj ağı InstaVolt neredeyse 1000 şarj istasyonunun hedef alınması üzerine hırsızlıkla mücadelede yeni bir adım attı.

Electrek'e göre Birleşik Krallık'ın en büyük hızlı şarj ağı olan InstaVolt, ülkedeki şarj kablosu hırsızlığı dalgasının en çok etkilenen aktörlerinden biri konumunda. Ağın 2100'den fazla istasyonu bulunmasına rağmen son iki yıl içinde istasyonlarının yaklaşık yarısı (1000'e yakın) kablo hırsızlarının hedefi oldu.

Firma, şarj ağının güvenilirliğini sarsan ve elektrikli araç sürücülerinin güvenini zedeleyen saldırılar karşısında yeni bir teknolojiyle karşılık veriyor: GPS takibi.

Şarj kablosu hırsızlığına yeni önlem: GPS takibi

HIRSIZLAR İÇİN DÜŞÜK DEĞERLİ HURDA MALZEME, ŞEBEKEYE BÜYÜK MALİYET

Asıl şaşırtıcı olan, eyleminin ardındaki teşvik edici unsurun düşük değerli hurda bakır olması. Zira bir şarj kablosunun içinde yalnızca 25 sterlin (yaklaşık 1400 TL) değerinde bakır bulunuyor. Ancak şebekeye verilen zarar oldukça yüksek; onarım maliyetinin istasyon başına 1000 sterlin (yaklaşık 56 bin TL) civarında seyrettiği belirtiliyor.

InstaVolt CEO'su Delvin Lane, nisan ayında BBC'ye yaptığı açıklamada, Kasım 2023'ten itibaren şirketin maruz kaldığı hırsızlık maliyetinin 410 bin sterlin (yaklaşık 23 milyon TL) civarında olduğunu ifade etti. Lane, yaşanan durumun yalnız InstaVolt'un değil, tüm sektörün problemi olduğunu vurguladı.

Şarj kablosu hırsızlığına yeni önlem: GPS takibi

InstaVolt, kabloları kesmeyi zorlaştırmak amacıyla özel kılıflar kullandı. Son olarak da şarj kablolarında canlı GPS takibi uygulamasını başlattı. Geliştirilen teknoloji her üç saniyede bir konum güncellemesi sağlayarak çalınan kabloların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesine, izlenmesine ve geri alınmasına olanak tanıyor.

Sistem, şarj kablosunu ait olduğu şarj cihazına "coğrafi sınır" (geo-fence) ile bağlıyor. Kablonun belirlenen alan dışına hareket etmesi durumunda anında alarm tetikleniyor.

