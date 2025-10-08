Türkiye Gürcistan maç bilet fiyatları 14 Ekim Kocaeli! Milli maç öncesi biletler satışta

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile oynanacak olan milli maç öncesinde biletler genel satışa sunuldu.
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacağı maçın genel bilet satışları başladı.
İşte bilet fiyatları:
Batı alt orta bloklar: 2.500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2.000 lira
Batı alt köşe bloklar: 1.750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1.750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1.500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1.250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1.250 lira
Kuzey alt: 900 lira
Güney alt: 900 lira
Kuzey üst: 900 lira
Güney üst: 900 lira
Bugün itibarıyla genel satışa çıkan maç biletleri Passolig internet sitesi üzerinden satın alınabilecek. "Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir." notu ile satışa çıktığı duyuruldu.