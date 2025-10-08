Gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! O ana tanık olan kişinin paylaşımı ortalığı karıştırdı

İngiltere'de Nottingham üzerinde görülen yeşil ateş topu herkesi şaşırttı. Gökyüzünü aydınlatan tuhaf ışık, geceyi gündüze çevirdi. O anı yakalamayı başaran bir kişi yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortalığı karıştırdı.

FOTOĞRAFI ÇEKENE ÖVGÜLER YAĞDI

Sosyal medya platformu X'te meteorun fotoğrafını paylaşan kişi, "Hayatımda ilk kez meteor gördüm! 19:11 UTC'de Nottingham'daki Clifton Bulvarı köprüsünden geçerken güneydoğuya doğru bakarken, ufukta yaklaşık 40° yükseklikten 20° yüksekliğe kadar uzanan parlak yeşil bir çizgi belirdi ve yaklaşık 2 saniye sürdü.'' yazdı.

https://x.com/nickshanks_/status/1975649481862308233

X kullanıcıları, fotoğrafı görür görmez hayran kaldılar. Fotoğrafın kalitesi ve anında yakalama konusundaki hızlı düşünme yeteneği nedeniyle övgüler aldı. Fakat fotoğrafın altındaki 'Grok' yazısını görenler yapay zeka olduğunu fark ettiler. Fotoğrafı paylaşan kişi de ışığın çok kısa bir süre gözüktüğünü bu yüzden yapay zekaya görüntüye en yakın fotoğrafı yapmasını istediğini söyledi.

Uzmanlar, yeşil ateş topunun bilinen meteor yağmurunun aksine herhangi bir açık gecede görülebilen 'rastgele' bir meteor olarak tanımladı. Meteorun düzensiz olduğu belirtildi.