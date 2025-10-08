Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! O ana tanık olan kişinin paylaşımı ortalığı karıştırdı

İngiltere'de gökyüzünde bir anda beliren yeşil bir ateş topu görenleri hayrete düşürdü. Bir kişi, o inanılmaz manzarayı gördüğünü söyleyerek yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! O ana tanık olan kişinin paylaşımı ortalığı karıştırdı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 15:52

İngiltere'de Nottingham üzerinde görülen yeşil ateş topu herkesi şaşırttı. Gökyüzünü aydınlatan tuhaf ışık, geceyi gündüze çevirdi. O anı yakalamayı başaran bir kişi yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortalığı karıştırdı.

FOTOĞRAFI ÇEKENE ÖVGÜLER YAĞDI

Sosyal medya platformu X'te meteorun fotoğrafını paylaşan kişi, "Hayatımda ilk kez gördüm! 19:11 UTC'de Nottingham'daki Clifton Bulvarı köprüsünden geçerken güneydoğuya doğru bakarken, ufukta yaklaşık 40° yükseklikten 20° yüksekliğe kadar uzanan parlak yeşil bir çizgi belirdi ve yaklaşık 2 saniye sürdü.'' yazdı.

https://x.com/nickshanks_/status/1975649481862308233

X kullanıcıları, fotoğrafı görür görmez hayran kaldılar. Fotoğrafın kalitesi ve anında yakalama konusundaki hızlı düşünme yeteneği nedeniyle övgüler aldı. Fakat fotoğrafın altındaki '' yazısını görenler olduğunu fark ettiler. Fotoğrafı paylaşan kişi de ışığın çok kısa bir süre gözüktüğünü bu yüzden yapay zekaya görüntüye en yakın fotoğrafı yapmasını istediğini söyledi.

Gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! O ana tanık olan kişinin paylaşımı ortalığı karıştırdı

Uzmanlar, yeşil ateş topunun bilinen meteor yağmurunun aksine herhangi bir açık gecede görülebilen 'rastgele' bir meteor olarak tanımladı. Meteorun düzensiz olduğu belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İş arkadaşını temizlik malzemeleriyle zehirledi! Sebebi ortaya çıktı
Nehrin kenarında yıkanan kadın timsaha yem oldu! Korkunç anlara şahit olanlar çaresiz kaldı
ETİKETLER
#nottingham forest
#yapay zeka
#meteor
#grok
#Ateş Topu
#Yeşil ışın
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.