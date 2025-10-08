Menü Kapat
16°
 Safa Keser

2025’te umre organizasyonlarında yetkisiz faaliyetler artış gösterdi

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de sosyal medya üzerinden yapılan inanç turizm tanıtımları dikkat çekici bir artış gösterdi. Umre ve hac organizasyonlarına yönelik yoğun talep, sektörde yetkisiz kişi ve kurumların faaliyetlerine zemin hazırladı.

2025’te umre organizasyonlarında yetkisiz faaliyetler artış gösterdi
08.10.2025
08.10.2025
Vatandaşların inanç duygularını istismar eden bazı sahte organizasyonlar, sosyal medya reklamlarıyla öne çıkmaya başladı. Bu durum birçok mağduriyetin doğmasına neden oldu. Ecmain Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kader Karatoprak, vatandaşların yalnızca yetkili acenteleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.
TÜİK ve ’nın sektörel değerlendirmelerine göre, son yıllarda Türkiye’den Suudi Arabistan’a yapılan seyahatlerinde dikkat çekici bir artış yaşanmıştır. Ancak, sosyal medya üzerinden yetkisiz kişilerin oluşturduğu “bireysel umre” organizasyonları da aynı hızla yayılmaya başlamıştır. Bu durum, hem inanç turizm sektöründe hem de vatandaş güvenliğinde önemli riskleri beraberinde getirmiştir. vakalarının artması, sektör temsilcilerinin ve resmi kurumların konuya dair yeni düzenlemeler gündeme getirmesine neden olmuştur. Uzmanlar, bu tür organizasyonlarda güvence eksikliğinin ciddi mağduriyetler doğurabileceği konusunda hemfikirdir.

Sektörde yaşanan bu olumsuzluklar üzerine HURSAD Disiplin Kurulu Başkanı ve Ecmain Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kader Karatoprak önemli açıklamalarda bulundu. Karatoprak, sosyal medya üzerinden yürütülen sahte organizasyonların ciddi bir tehdit haline geldiğini belirtti: “Bazı yetkisiz şahıslar, seyahat acentesi dahi olmadan bireysel umre adı altında reklamlar veriyorlar. Bu kişilerden hizmet alan vatandaşlarımız maalesef ödemelerini yaptıktan sonra firmalara ulaşamıyor, ibadetlerini gerçekleştiremiyor. Vatandaşlarımız yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşmeli seyahat acentelerini tercih etmeli.”

‘SEYAHAT ACENTESİ OLMAYANLAR UMRE DÜZENLEYEMEZ’

Ticaret Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatına göre umre turları yalnızca sözleşmeli seyahat acenteleri tarafından düzenlenebilmektedir. Ancak son dönemlerde, farklı meslek gruplarından bazı kişilerin seyahat acentesi olmamasına rağmen “bireysel umre organizasyonu” adı altında tur düzenlediği görülmektedir. Bu kişiler 100’e yakın kişilik gruplar oluşturmakta ve Suudi Arabistan’da konaklama, ulaşım gibi hizmetlerde büyük aksaklıklara neden olmaktadır. Sektör temsilcileri, bunun hem kanunsuz hem de tehlikeli bir uygulama olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, bu tür organizasyonlarda herhangi bir teminat güvencesi bulunmadığı için vatandaşların zarara uğraması kaçınılmaz hale gelmektedir.
Karatoprak, bu konuda net bir uyarıda bulundu:
“Turların düzenlenme yetkisi yalnızca Diyanet ile sözleşmeli seyahat acentelerindedir. Bu bizim münhasır hakkımızdır. Vatandaşlarımızın dini görevlerini güven içinde yerine getirebilmeleri için resmi izinli kurumları tercih etmeleri şarttır. Ecmain Turizm olarak biz, her yıl binlerce kişiyi güvenli ve profesyonel biçimde kutsal topraklara ulaştırıyoruz.”

2025’te umre organizasyonlarında yetkisiz faaliyetler artış gösterdi


İNANÇ TURİZMDE GÜVENLİ ORGANİZASYONLAR ÖNCELİK HALİNE GELDİ

2025 yılı itibarıyla inanç turizmde güven, en önemli tercih kriterlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan sponsorlu reklamlar, umre turlarını cazip fiyatlarla sunarak geniş kitlelere ulaşmaktadır. Ancak bu cazip tekliflerin ardında çoğu zaman yetkisiz kişiler bulunmaktadır. Bu durum, sektörde güven sorununun derinleşmesine yol açmıştır. Uzmanlar, yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması ve vatandaş bilincinin artırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda resmi acentelerin, güven temelli dijital tanıtım stratejileriyle fark yaratmaları beklenmektedir.


‘SEKTÖRDEKİ YERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Ecmain Turizm, uzun yıllardır Türkiye’nin önde gelen hac ve umre organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirmektedir. Firma, güvenli ulaşım, konaklama ve rehberlik hizmetleriyle binlerce vatandaşın ibadetini huzur içinde yapmasını sağlamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Kader Karatoprak, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:
“Ecmain Turizm olarak yalnızca hizmet değil, güven sunuyoruz. Her bir misafirimizin ibadetini huzur içinde yerine getirmesi bizim için önceliktir. 2025 ve sonrasında da Hac ve Umre organizasyonlarında kaliteyi yükseltmeye, sektörün etik standartlarını korumaya devam edeceğiz.”

