Eda Erdem Vakıfbank Fenerbahçe Medicana maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu açıklandı

2025 Kadınlar AXa Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde bugün Vakıfbank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

Ankara'da oynanacak olan karşılaşma bugün (8 Ekim 2025 Çarşamba) saat 19.00'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmanın sonucunda kazanan takım kupanın sahiib olacak.

Taraftarlar tarafından Eda Erdem Vakıfbank - Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EDA ERDEM VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe Medicana tarafından açıklanan bilgilere göre Eda Erdem'in karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle maçta oynamayacağı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca karşılaşmada Ana Cristina De Souza'nın da sakatlık nedeniyle yer almayacağını duyurdu.

EDA ERDEM SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe Medicana'nın resmi sosyal medya hesabından Eda Erdem'in sakatlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Sporcularımızdan Takım Kaptanımız Eda Erdem, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle,

Ana Cristina ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://x.com/FBvoleybol/status/1975838830591615361