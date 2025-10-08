Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hadise ile Kaan Yıldırım köşe kapmaca oynadı! İrem Derici ise herkesi şaşırttı

Sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Demet Evgar, Duygu Özaslan, Mert Yazıcıoğlu, Kaan Yıldırım ve Hadise gibi isimlerin yer aldığı 19 ünlü ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Aynı ortamda bekletilen ünlü isimlerden Kaan Yıldırım ve Hadise adeta köşe kapmaca oynadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 15:27

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü aralarında İrem Derici, , Kubilay Aka, Dilan Polat ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu birçok ünlü isme operasyon düzenledi. ifadeleri alındıktan sonra kan örneği alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bu esnada sürekli aynı ortamda bulunan ünlü isimlerden Hadise ile aynı kareye girmemek için büyük çaba sarf etti.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM YAN YANA GELMEMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir dönem yaşadıkları aşk ve ayrılıkla gündem olan Hadise ile Kaan Yıldırım İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer aldı. Ünlü isimler kan örnekleri alınması için bir arada tutulurken, bu akşam sözlenecek olan İrem Derici'nin durumu ti'ye aldığı, Hadise ile bir dönem birlikte olan Kaan Yıldırım'ın ayrı uçta beklediği öğrenildi.

Hadise ile Kaan Yıldırım köşe kapmaca oynadı! İrem Derici ise herkesi şaşırttı

BU AKŞAM SÖZLENECEK İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada; "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir. " dedi.

Hadise ile Kaan Yıldırım köşe kapmaca oynadı! İrem Derici ise herkesi şaşırttı

Sabah saatlerinde şafak operasyonuyla evinden alınan ünlü isimler arasında yeni anne olan Meriç Aral da var. Meriç Aral'ın jandarmalardan süt pompası talep ettiği iddia edildi.

Hadise ile Kaan Yıldırım köşe kapmaca oynadı! İrem Derici ise herkesi şaşırttı

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle:

  • İrem Derici
  • Kubilay Aka
  • Kaan Yıldırım
  • Hadise Açıkgöz
  • Berrak Tüzünataç
  • Duygu Özaslan Mutaf
  • Demet Evgar Babataş
  • Zeynep Meriç Aral Keskin
  • Özge Özpirinçci
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Feyza Altun
  • Derin Talu
  • Deren Talu
  • Ziynet Sali
  • Birce Akalay
  • Metin Akdülger
  • Ceren Moray Orcan
  • Dilan Polat Engin Polat
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevgilisi Kubilay Aka gözaltına alınan Hafsanur Sancaktutan'dan garip paylaşım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tom Hanks'i metroda görenler gözlerine inanamadı
ETİKETLER
#hadise
#gözaltı
#ünlü isimler
#kaan yıldırım
#Narkotik Operasyonu
#Ifadesi
#Kan Örneği
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.