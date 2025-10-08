Hadise ile Kaan Yıldırım köşe kapmaca oynadı! İrem Derici ise herkesi şaşırttı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka, Dilan Polat ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu birçok ünlü isme operasyon düzenledi. Ünlü isimler ifadeleri alındıktan sonra kan örneği alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bu esnada sürekli aynı ortamda bulunan ünlü isimlerden Hadise ile Kaan Yıldırım aynı kareye girmemek için büyük çaba sarf etti.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM YAN YANA GELMEMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir dönem yaşadıkları aşk ve ayrılıkla gündem olan Hadise ile Kaan Yıldırım İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer aldı. Ünlü isimler kan örnekleri alınması için bir arada tutulurken, bu akşam sözlenecek olan İrem Derici'nin durumu ti'ye aldığı, Hadise ile bir dönem birlikte olan Kaan Yıldırım'ın ayrı uçta beklediği öğrenildi.

BU AKŞAM SÖZLENECEK İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada; "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir. " dedi.

Sabah saatlerinde şafak operasyonuyla evinden alınan ünlü isimler arasında yeni anne olan Meriç Aral da var. Meriç Aral'ın jandarmalardan süt pompası talep ettiği iddia edildi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle: