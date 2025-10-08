Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Murat Makas

Tarihin en hızlı Skoda Fabia’sı tanıtıldı

Skoda, popüler hatchback modeli Fabia’nın performans çıtasını bir kez daha yükseltti. Yeni Fabia 130, 228 km/s hıza ulaşıyor.

Murat Makas
08.10.2025
10:25
08.10.2025
10:25

Çek üretici, markanın tarihindeki en hızlı seri üretim Fabia olan Fabia 130 modelini görücüye çıkardı. Siparişler şimdiden alınmaya başladı; ilk teslimatlar Aralık ayında yapılacak.

HEM GÜÇLÜ HEM ANLAMLI BİR İSİM

Modelin adındaki “130” ibaresi yalnızca motor gücünü değil, aynı zamanda ’nın 130. yıl dönümünü ve 1970’lerde ralli pistlerinde fırtına gibi esen efsanevi Skoda 130 RS modeline gönderme yapıyor.

Kaputun altında 1.5 litrelik TSI motor yer alıyor. Tam 177 beygir güç üreten bu motor, standart 1.5 TSI evo2’den 27 beygir daha güçlü. Tork değeri 250 Nm’de sabit kalmış olsa da, bu gücün daha geniş devir aralığında sunulması sürüşü çok daha canlı hale getiriyor.

Tarihin en hızlı Skoda Fabia’sı tanıtıldı

7.4 SANİYEDE 100 KM/S

Yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman da performansa göre yeniden programlanmış. Yazılım optimizasyonları sayesinde araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.4 saniyede ulaşıyor. Bu da Fabia 130’u, Fabia Monte Carlo versiyonundan 0.4 saniye daha hızlı hale getiriyor.

Azami hız ise 228 km/s. Yani, Fabia tarihinin en hızlısı artık bu model.

Tarihin en hızlı Skoda Fabia’sı tanıtıldı

YOLA DAHA SIKI BASIYOR

Skoda mühendisleri, artan güce uygun biçimde direksiyon sistemini ve süspansiyonu yeniden ayarlamış. Sürüş destek sistemleri de artık daha sportif bir karakter sunuyor; hatta araç, kontrollü kaymalara dahi izin veriyor.

Tasarımda ise siyah dekor detayları, 18 inçlik özel jantlar ve çift çıkışlı egzoz dikkat çekiyor.

Tarihin en hızlı Skoda Fabia’sı tanıtıldı

KOKPİTTE SPORTİF RUH

İç mekânda da sportif detaylar öne çıkıyor. Spor koltuklar, düz tabanlı direksiyon ve özel dikiş temaları, Fabia 130’un farklı olduğunu hissettiriyor.

2024’te yalnızca İspanya’da satılan 190 beygirlik ABT imzalı özel versiyon hâlâ en güçlü Fabia unvanını taşıyor olsa da, Fabia 130, Skoda’nın resmi ürün gamındaki en hızlı seri üretim Fabia olarak tarihe geçti.

