Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Son 14 yılın zirvesini gördü: Yatırımcısı çok kazandı

Siyasi gerilimler yatırımcıyı riskten uzaklaştırıyor ve değerli metallere olan ilgi artıyor. Ons gümüş, 1980'de ulaştığı 50 dolar seviyesine yeniden yaklaşıyor. Altından sonra en çok tercih edilen değerli metallerden biri olan gümüş, 49,00 dolara yükseldi ve 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 15:57

Piyasalarda risk iştahının azalması yatırımcıları arayışına itiyor. Değerli metaller de bu konuda yatırımcı için ilk durak haline geliyor. , , platin, paladyum gibi metallerin değeri giderek yükseliyor. Bu gelişmelerle gümüş ons fiyatı bugün 49 dolar sınırına ulaşarak son 14 yılın zirvesine yaklaştı.

Son 14 yılın zirvesini gördü: Yatırımcısı çok kazandı

ABD hükümeti kapanmasının ikinci haftasına girerken hâlâ bir çözüm bulunamamış olması, ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor. Bu durum, önemli makroekonomik verilerin açıklanmasında gecikmelere neden olurken, siyasi baskıyı da artırıyor. Uzmanlara göre, bu gelişmeler yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü varlıklara yönelmesine neden oluyor.

Son 14 yılın zirvesini gördü: Yatırımcısı çok kazandı

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının bu ay çeyrek puanlık bir yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Aralık ayında da yeni bir faiz indiriminin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu durum, doların zayıflamasına katkı sağlayarak emtia fiyatlarını yukarı çekiyor.

Fed’in genişlemeci para politikası beklentisiyle birlikte, yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesi gümüş fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Uzun vadede riskinin devam ettiği ortamda, gümüş gibi alternatif yatırım araçları daha fazla ilgi görüyor.

Son 14 yılın zirvesini gördü: Yatırımcısı çok kazandı

AVRUPA VE JAPONYA'DA TALEP ARTTI

Fransa Başbakanının istifası ve Japonya’da “Abenomics” politikalarının destekçisi olan Sanae Takaichi’nin iktidara gelmesi, uluslararası piyasalarda belirsizliği artıran gelişmelerden bazıları oldu. Bu siyasi türbülanslar, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken değerli metallere olan talebi artırdı.

Bu gelişmeler sonucunda, yatırımcıların kısa vadede daha güvenli limanları tercih etmesi bekleniyor. Avrupa ve Asya’daki gelişmelerin belirsizlik yaratması, küresel piyasalarda güvenli varlıkların cazibesini artırarak gümüş fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratıyor.

Son 14 yılın zirvesini gördü: Yatırımcısı çok kazandı

GÜMÜŞ ARZINDA AÇIK YAŞANACAK

Güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü fiziki talep, gümüş fiyatlarını destekleyen temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Silver Institute’e göre, 2025 yılında üst üste beşinci kez küresel gümüş arzında açık yaşanması bekleniyor.

Teknolojik sektörlerden gelen bu talep artışına karşın arzda büyüme sınırlı kalıyor. Bu dengesizlik, orta vadede gümüş fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir.

Son 14 yılın zirvesini gördü: Yatırımcısı çok kazandı

HSBC TAHMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bugün yeni değerlendirmesini paylaşan HSBC, 2025 yılı için ortalama gümüş fiyat tahminini 35,14 dolardan 38,56 dolara yükseltti. Banka, bu revizyonda yüksek altın fiyatları, yatırımcı talebindeki yeniden canlanma ve artması beklenen oynaklığı gerekçe gösterdi.

HSBC ayrıca, 2026 yıl sonu fiyat tahminini 33,96 dolardan 44,50 dolara, 2027 için ise 31,79 dolardan 40 dolara yükseltti. 2025 yılı için 45 ila 53 dolar, 2026 yılı için ise 40 ila 55 dolar arasında geniş bir işlem bandı öngörülüyor. Banka analistleri tarafından fiyatların 2026 yılının ilk yarısında zirve yapması, ikinci yarıda ise Londra stoklarının artması, fiziksel arzın genişlemesi ve altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte gümüşte geri çekilme yaşanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcısı için kritik viraj: Zafer Ergezen bu rakamın altı için risk uyarısı yaptı
Altın alırken kazanmanın formülü! Ekonomist Tuna Kaya'dan çarpıcı tahminler
ETİKETLER
#altın
#enflasyon
#faiz indirimi
#gümüş
#Güvenli Liman
#Platin
#Paladyum
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.