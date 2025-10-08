Son 14 yılın zirvesini gördü: Yatırımcısı çok kazandı

Piyasalarda risk iştahının azalması yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Değerli metaller de bu konuda yatırımcı için ilk durak haline geliyor. Altın, gümüş, platin, paladyum gibi metallerin değeri giderek yükseliyor. Bu gelişmelerle gümüş ons fiyatı bugün 49 dolar sınırına ulaşarak son 14 yılın zirvesine yaklaştı.

ABD hükümeti kapanmasının ikinci haftasına girerken hâlâ bir çözüm bulunamamış olması, ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor. Bu durum, önemli makroekonomik verilerin açıklanmasında gecikmelere neden olurken, siyasi baskıyı da artırıyor. Uzmanlara göre, bu gelişmeler yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü varlıklara yönelmesine neden oluyor.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Aralık ayında da yeni bir faiz indiriminin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu durum, doların zayıflamasına katkı sağlayarak emtia fiyatlarını yukarı çekiyor.

Fed’in genişlemeci para politikası beklentisiyle birlikte, yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesi gümüş fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Uzun vadede enflasyon riskinin devam ettiği ortamda, gümüş gibi alternatif yatırım araçları daha fazla ilgi görüyor.

AVRUPA VE JAPONYA'DA TALEP ARTTI

Fransa Başbakanının istifası ve Japonya’da “Abenomics” politikalarının destekçisi olan Sanae Takaichi’nin iktidara gelmesi, uluslararası piyasalarda belirsizliği artıran gelişmelerden bazıları oldu. Bu siyasi türbülanslar, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken değerli metallere olan talebi artırdı.

Bu gelişmeler sonucunda, yatırımcıların kısa vadede daha güvenli limanları tercih etmesi bekleniyor. Avrupa ve Asya’daki gelişmelerin belirsizlik yaratması, küresel piyasalarda güvenli varlıkların cazibesini artırarak gümüş fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratıyor.

GÜMÜŞ ARZINDA AÇIK YAŞANACAK

Güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü fiziki talep, gümüş fiyatlarını destekleyen temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Silver Institute’e göre, 2025 yılında üst üste beşinci kez küresel gümüş arzında açık yaşanması bekleniyor.

Teknolojik sektörlerden gelen bu talep artışına karşın arzda büyüme sınırlı kalıyor. Bu dengesizlik, orta vadede gümüş fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir.

HSBC TAHMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bugün yeni değerlendirmesini paylaşan HSBC, 2025 yılı için ortalama gümüş fiyat tahminini 35,14 dolardan 38,56 dolara yükseltti. Banka, bu revizyonda yüksek altın fiyatları, yatırımcı talebindeki yeniden canlanma ve artması beklenen oynaklığı gerekçe gösterdi.

HSBC ayrıca, 2026 yıl sonu fiyat tahminini 33,96 dolardan 44,50 dolara, 2027 için ise 31,79 dolardan 40 dolara yükseltti. 2025 yılı için 45 ila 53 dolar, 2026 yılı için ise 40 ila 55 dolar arasında geniş bir işlem bandı öngörülüyor. Banka analistleri tarafından fiyatların 2026 yılının ilk yarısında zirve yapması, ikinci yarıda ise Londra stoklarının artması, fiziksel arzın genişlemesi ve altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte gümüşte geri çekilme yaşanması bekleniyor.