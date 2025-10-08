TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi başlatacağını açıkladı. Sosyal konut projesinin yanı sıra "kiralık konut projesi"nin de yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaların ardından TOKİ 500 bin sosyal konut rojesi başvuruları ne zaman başlayacağı ise gündem oldu.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek olan sosyal konut projeleri başvurularının henüz ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili açıklamasında "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 iliminizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi. Bu kapsamda TOKİ tarafından ilerleyen günlerde başvurularını detaylarının ve ne zaman başlayacağının açıklanması bekleniyor.

Başvurular e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek ve hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ NEDİR?

TOKİ, İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesini de gerçekleştirilecek. Bu uygulama sayesinde dar gelirli vatandaşlar uygun koşullarda TOKİ'nin kiralık evlerinde oturabilecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan 15 bin konutun kiraya verileceği duyurdu. Bu konutların rayiç bedelin yarı fiyatına kiralanacağı, böylelikle vatandaşların piyasanın çok altında kira ödeyerek konut sahibi olabilmelerine imkan sağlanacak.