16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen sektörler belli oldu: Yüzde 430 arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın ilk 9 ayında yüzde 12,02 artış gösterirken sektör endekslerinden 17'si değer kazandı, 5'i geri çekildi. İşte en çok değer artışı yaşayan sektörler...

'da yılın 9 ayında dalgalı bir seyir izledi. Yeni yıla yükselişle başlayan BIST 100 endeksi ocak ayını pozitif tamamladı. Tüm dünya borsalarını etkileyen ABD'nin tarife söylemleriyle düşüşe geçen endeks şubat, nisan ve mayısta düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen sektörler belli oldu: Yüzde 430 arttı

ABD yönetiminin uyguladığı "karşılıklılık esaslı" tarifelere ilişkin belirsizliklerin azalması ve yurt içinde faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle yükselişe geçen endeks, haziran, temmuz ve ağustosu artıda tamamlarken, ağustos ayında 11.605,30 ile rekor kırdı. Endeks eylülde ise değer kaybetti.

YATIRIMCISINA YÜZDE 12 DEĞER KAZANDIRDI

Endeksin ocak-eylül dönemindeki performansına bakıldığında, bu dönemde yatırımcısına yüzde 12,02 kazanç sağladığı görüldü. Bu dönemde endeksi oluşturan 22 sektörden 17'sinin yükselmesi, 5’inin ise gerilemesi dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen sektörler belli oldu: Yüzde 430 arttı

Bu dönemde finansal kiralama ve faktoring yüzde 430,44, turizm yüzde 52,97, gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 52,9, inşaat yüzde 47,21 ve orman, kağıt ve basım yüzde 42,21 artışla en çok değer kazanan sektörler olarak sıralandı.

En çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 21,39 ile spor oldu. Bu sektörü yüzde 10,56 ile sigorta, yüzde 2,71 ile taş toprak, yüzde 2,38 ile gıda ve içecek, yüzde 1,59 ile ticaret endeksleri izledi. Bu dönemde 14 sektörün ise BIST 100 endeksinden daha fazla yükseldiği görüldü.

Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen sektörler belli oldu: Yüzde 430 arttı

Yılın 9 ayında BIST 100 endeksi ve diğer endekslerin puan ve yüzdeleri şöyle:

Endeksler 2024 Yıl Sonu Kapanış 2025 Eylül kapanış Yüzde değişim (%)

Finansal Kiralama Faktoring 3.874,95 20.554,36 430,44

Turizm 1.301,19 1.990,46 52,97

Gayrimenkul 3.587,50 5.485,14 52,90

İnşaat 11.505,73 16.938,02 47,21

Orman Kağıt Basım 5.624,07 7.998,21 42,21

Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen sektörler belli oldu: Yüzde 430 arttı

Madencilik 7.052,04 9.044,86 28,26

Tekstil Deri 3.756,94 4.726,50 25,81

Menkul Kıymet Yatırım 3.567,25 4.433,04 24,27

Elektrik 512,13 630,48 23,11

Holding ve Yatırım 8.914,47 10.710,64 20,15

Metal Ana Sanayi 16.396,39 19.174,07 16,94

Kimya Petrol Plastik 11.536,02 13.451,66 16,61

Ulaştırma 33.948,56 38.769,54 14,20

Bilişim 4.875,27 5.465,83 12,11

BIST 100 9.830,56 11.012,12 12,02

İletişim 2.326,22 2.493,14 7,18

Banka 14.554,75 15.490,17 6,43

Metal Eşya Makine 21.119,37 21.758,65 3,03

Ticaret 25.385,81 24.982,24 -1,59

Gıda İçecek 11.495,88 11.221,98 -2,38

Taş toprak 14.102,62 13.721,00 -2,71

Sigorta 66.509,33 59.485,33 -10,56

Spor 3.162,24 2.485,72 -21,39

TGRT Haber
