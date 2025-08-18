Memur zam teklifi kabul edilmezse ne olur? Uzlaşma sağlanamazsa süreç taşınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlar ve memur emeklilerine yönelik zam teklifini açıkladı. Sendikalar tarafından kabul görmeyen teklifin ardından gözler toplu sözleşme sürecine çevrildi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLMEZSE NE OLUR?

Toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar 31 Ağustos’a kadar uzlaşma sağlayamazsa süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak. Bu kurulun vereceği karar bağlayıcı olacak ve tarafların üzerinde mutabık kalamadığı maddeler bu yolla kesinleşecek. Böylece 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak maaş artışları ile birlikte sosyal ve mali haklar da netlik kazanacak.

Hakem Kurulu’nun devreye girmesi, görüşmelerin tamamen sonuçsuz kaldığı anlamına gelmeyecek. Kurul, masaya gelen teklifleri ve sendikaların taleplerini dikkate alarak nihai kararı verecek. Alınan karar hem 4 milyon memuru hem de 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

MEMUR ZAM TEKLİFİ SON GÜN NE ZAMAN?

Toplu sözleşme sürecinde takvim kritik önem taşıyor. Tarafların uzlaşma sağlaması için son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Bu tarihe kadar bir anlaşma sağlanmaması durumunda devreye Hakem Kurulu girecek ve karar süreci hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Takvimin sona ermesiyle birlikte 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam oranları kesinleşmiş olacak. Ayrıca yalnızca maaş artışları değil, kamu görevlilerinin sosyal ve mali haklarına ilişkin düzenlemeler de bu süreçte belirlenmiş olacak.

HÜKÜMETİN MEMUR ZAM TEKLİFİ NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı teklif, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 oranında artış içeriyor. 2027 yılı için sunulan teklif ise her iki altı aylık dönem için yüzde 4 zam olarak belirlendi. Ayrıca bin TL taban aylığı artış teklifi de yeniden masaya getirildi.

Ancak açıklanan bu oranlar sendikalar tarafından kabul edilmedi. Sendikalar, kamu görevlilerinin taleplerinin karşılanmadığını belirterek masadaki müzakerelere devam edeceklerini açıkladılar.