Memur zam teklifi kabul edilmezse ne olur? Uzlaşma sağlanamazsa süreç taşınacak

Hükümetin memur zam teklifi kabul edilmezse bir sonraki aşamaya geçilecek. Kamuda 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda hükümet ile memur sendikaları yeniden bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun temsilcileri de katıldı. İşte son zam teklifi ve süreçte son durum…

Memur zam teklifi kabul edilmezse ne olur? Uzlaşma sağlanamazsa süreç taşınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , ve emeklilerine yönelik zam teklifini açıkladı. Sendikalar tarafından kabul görmeyen teklifin ardından gözler toplu sözleşme sürecine çevrildi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLMEZSE NE OLUR?

Toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar 31 Ağustos’a kadar uzlaşma sağlayamazsa süreç ’na taşınacak. Bu kurulun vereceği karar bağlayıcı olacak ve tarafların üzerinde mutabık kalamadığı maddeler bu yolla kesinleşecek. Böylece 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak maaş artışları ile birlikte sosyal ve mali haklar da netlik kazanacak.

Memur zam teklifi kabul edilmezse ne olur? Uzlaşma sağlanamazsa süreç taşınacak

Hakem Kurulu’nun devreye girmesi, görüşmelerin tamamen sonuçsuz kaldığı anlamına gelmeyecek. Kurul, masaya gelen teklifleri ve sendikaların taleplerini dikkate alarak nihai kararı verecek. Alınan karar hem 4 milyon memuru hem de 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

Memur zam teklifi kabul edilmezse ne olur? Uzlaşma sağlanamazsa süreç taşınacak

MEMUR ZAM TEKLİFİ SON GÜN NE ZAMAN?

Toplu sözleşme sürecinde takvim kritik önem taşıyor. Tarafların uzlaşma sağlaması için son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Bu tarihe kadar bir anlaşma sağlanmaması durumunda devreye Hakem Kurulu girecek ve karar süreci hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Memur zam teklifi kabul edilmezse ne olur? Uzlaşma sağlanamazsa süreç taşınacak

Takvimin sona ermesiyle birlikte 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam oranları kesinleşmiş olacak. Ayrıca yalnızca maaş artışları değil, kamu görevlilerinin sosyal ve mali haklarına ilişkin düzenlemeler de bu süreçte belirlenmiş olacak.

Memur zam teklifi kabul edilmezse ne olur? Uzlaşma sağlanamazsa süreç taşınacak

HÜKÜMETİN MEMUR ZAM TEKLİFİ NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı teklif, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 oranında artış içeriyor. 2027 yılı için sunulan teklif ise her iki altı aylık dönem için yüzde 4 zam olarak belirlendi. Ayrıca bin TL taban aylığı artış teklifi de yeniden masaya getirildi.

Ancak açıklanan bu oranlar sendikalar tarafından kabul edilmedi. Sendikalar, kamu görevlilerinin taleplerinin karşılanmadığını belirterek masadaki müzakerelere devam edeceklerini açıkladılar.

