TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
24°
Editor
 | Erdem Avsar

Merve Göntem kimdir neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti’nin senaristine gözaltı

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem, gözaltına alınmasının ardından gündem olurken, gözaltı nedeni merak konusu oldu.

Merve Göntem kimdir neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti’nin senaristine gözaltı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 22:30

Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekibinden Merve Göntem'in gözaltına alındığı aktarıldı.

Merve Göntem'in meslek hayatı ve sebebi gözaltı kararının ardından araştırılan bir konu oldu.

Merve Göntem kimdir neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti’nin senaristine gözaltı

MERVE GÖNTEM NİÇİN GÖZALTINA ALINDI?

Merve Göntem'in 4 yıl önce bir röportajında üniversiteli genç kızlara yönelik kullandığı ahlaka aykırı sözleri gündeme gelmiş ve ifadesine tepki yağmıştı.

Bahsi geçen söyleşide Göntem, genç kızların ekonomik zorluklar nedeniyle gayri ahlaki yollara yöneldiğini dile getirmişti.

Göntem'in bu akşam evinde gözaltına alındığı bildirildi.

Merve Göntem kimdir neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti’nin senaristine gözaltı

MERVE GÖNTEM KİMDİR?

Merve Göntem, İstanbul’da doğdu.

Göntem, öğrenimini İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde bitirdi.

Merve Göntem, sektördeki ilk kayda değer deneyimini Bihter filmi ile kazandı.

Bora Elkoca ile evli olan Göntem’in bir kız evladı bulunuyor.

ETİKETLER
#gözaltı
#senarist
#röportaj
#Merve Göntem
#Kızılcık Şerbeti
#Ahlaka Aykırı Söz
#Aktüel
TGRT Haber
