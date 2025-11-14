Midye kumpir zehirlenmesi nerede oldu? Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul’un Fatih ilçesinde otelde konaklayan Böcek ailesi, yedikleri yiyeceklerin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ailede anne ve iki çocuğun yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan inceleme çok yönlü olarak sürüyor.

MİDYE KUMPİR ZEHİRLENMESİ OLAYI NEDİR?

Almanya’nın Hamburg kentinden İstanbul’a gelen Böcek ailesi, kaldıkları otelde gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin artması üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde ailenin seyyar satıcılardan aldığı kumpir ve midyeyi tükettikten bir süre sonra rahatsızlandığı belirlendi. Hastanelere kaldırılan aile fertlerinden iki küçük çocuğun kısa süre içinde yaşamını yitirmesi, olayı gıda zehirlenmesi şüphesiyle soruşturma kapsamına aldı.

Olayın ardından Adalet Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlık, ailenin yemek yediği yerlerden alınan tüm numunelerin incelendiğini, tespit edilen işletmelerde görevli dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca olay yeri inceleme ekiplerinin elde ettiği bulguların Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ve kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

MİDYE KUMPİR ZEHİRLENMESİ NEREDE OLDU?

Ailenin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına neden olan yiyecekleri İstanbul Ortaköy’de bulunan seyyar satıcılardan aldığı belirtildi. Ortaköy’de kumpir ve midye satın aldıkları tespit edilen noktaların incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Burada yapılan kontrollerde işletmelerden numuneler alındı ve idari süreç başlatıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ailenin yemek yediği restoranın kamu sağlığı amacıyla süresiz mühürlendiği ifade edildi. Açıklamada, işletmenin hijyen koşullarının değerlendirilmesi, numunelerin laboratuvara gönderilmesi ve soruşturmanın seyrine göre adli-idari işlemlerin sürdürüleceği aktarıldı. Belediye, tüm süreçlerin yakından takip edildiğini bildirdi.

MİDYE KUMPİR ZEHİRLENMESİ ANNE BABA ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin çocukları 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocukların ölümünün ardından yoğun bakımda tedavisi süren anne Çiğdem Böcek’in de bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailenin hastaneye kaldırıldığı saatlerden itibaren sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen anne ve iki çocuğun hayatını kaybetmesi, sürecin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Baba Servet Böcek’in ise entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği açıklandı. Ailenin zehirlenme şikayetleri nedeniyle farklı hastanelere sevk edildiği, baba Böcek’in durumunun kritik seyrettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumuna gönderilen bulguların inceleme süreci devam ederken, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.

MİDYE ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR?

Midye tüketimine bağlı zehirlenmeler genellikle tüketimden kısa süre sonra ortaya çıkar. Bozulmuş midyelerde bakteri ya da toksin bulunması, vücutta hızlı şekilde sindirim sistemi bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle midye yedikten sonra kısa bir süre içinde mide bulantısı, karın ağrısı, yoğun kusma ya da ishal gibi belirtilerin ortaya çıkması, zehirlenmeye işaret edebilir.

Midyeden kaynaklanan zehirlenmeler yalnızca bakterilerden değil, bazı deniz canlılarının ürettiği toksinlerden de kaynaklanabilir. Bu toksinler tüketildikten sonra ağızda uyuşma, baş dönmesi, sinir sistemi etkilenmesi veya hafıza kaybı gibi farklı belirtiler ortaya çıkarabilir. Belirtilerin şiddeti tüketilen midyenin miktarına, içeriğindeki toksin yoğunluğuna ve kişinin sağlık durumuna göre değişebilir.

MİDYE ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Midye zehirlenmesinin en yaygın belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal ve şişkinlik yer alır. Bu belirtiler genellikle kısa süre içinde ortaya çıkar ve kişinin genel durumunu hızla bozabilir. Bazı midyelerin tadında veya kokusunda bozukluk olması, tüketim sonrası rahatsızlığı daha hızlı fark etmeyi sağlar. Bu nedenle tüketimden sonra ani mide şikayetleri gelişmesi dikkatle izlenmelidir.