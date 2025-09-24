Milyarderlerin Sığınağı 2. sezon olacak mı ne zaman?

Milyarderlerin Sığınağı 2. sezon ne zaman, 9. bölüm yayımlanacak mı soruları diziyi takip eden izleyicilerin gündemine girdi.

Netflix’te gösterilen yeni yapım, hikâyesiyle dikkat çekerken yeni sezon için beklenti gittikçe yükseliyor.

Dizi, Üçüncü Dünya Savaşı eşiğinde bir grup milyarderin sığınakta hayatta kalma mücadelesini işliyor.

Her türlü lükse sahip bu sığınak, güvenli bir liman gibi görünse de içerideki bağlar kısa sürede büyük çatışmalara evriliyor.

MİLYARDERLERİN SIĞINAĞI 9. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Netflix’te 19 Eylül’de yayımlanan Milyarderlerin Sığınağı 1. sezon, toplamda 8 bölümden meydana geliyor.

Bu nedenle dizinin 9. bölümü olmayacak. Seyirciler merakla bir sonraki sezonu beklemek durumunda kalacak.

MİLYARDERLERİN SIĞINAĞI 2. SEZON GELECEK Mİ?

Dizinin ilk sezon finalinde yeni bölümlere kapı açan sahneler öne çıktı.

Ancak Milyarderlerin Sığınağı 2. sezon için Netflix şimdilik resmi bir açıklama yapmadı.

Dizinin gördüğü rağbete bakıldığında ikinci sezon ihtimali kuvvetli görünse de yayın zamanı kesinleşmiş değil.