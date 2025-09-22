Mustafa Erkut Ekinci kimdir? MHP’li Sorgun Belediye Başkanı istifa etti

MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ekinci, aldığı kararı "Belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur." ifadeleriyle duyurdu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, vatandaşlar ve siyasi çevreler tarafından merak konusu oldu.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Erkut Ekinci, 1981 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu

Ekinci, inşaat mühendisliği eğitimi aldı.

Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde başladı.

2009'da Sorgun Belediyesi Meclis Üyesi oldu.

MUSTAFA ERKUT EKİNC NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum."