Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP'den istifa etti! Partiden açıklama var

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) bir istifa gelişmesi yaşandı. Yozgat'ın Sorgun ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"PARTİME VE DAVA ARKADAŞLARIMA ZARAR GELMEMESİ ADINA"

Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum." diyerek başladığı açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim."

Ekinci, istifa sonrası nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili de önemli ifadeler kullandığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim."

MHP: PARTİ İLKE VE POLİTİKALARINA AYKIRI DAVRANDI

Gelişme sonrası MHP'den de karşı bir hamle geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin, parti ilke ve politikalarına aykırı davranışları nedeniyle belediye başkanları listesinden çıkarıldığını bildirdi.