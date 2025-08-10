Neom SC hangi ülkenin takımı?

Özellikle sosyal medyada ve transfer haberlerinde sıkça gündeme gelmesiyle futbol dünyasında son yıllarda adını duyuran NEOM SC, futbolseverlerin merak konusu oldu.

NEOM SC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

NEOM SC, adını Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer alan NEOM projesinden alıyor.

Bu proje, teknoloji, turizm ve spor alanlarında büyük yatırımlar hedefleyen devasa bir şehircilik projesidir.

Kulüp, bölgesel bir temsilci olarak liglerde mücadele ediyor.

Takım, kadrosunu hem yerli hem de yabancı oyuncularla güçlendirerek rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

NEOM projesi, 500 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirildi.

Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Marcin Bulka gibi isimleri kadrosuna katan kulüp, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ın da peşinde.