Newcastle United Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Premier Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2025-2026 sezonunun 2. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Sezona galibiyet ile başlayan Liverpool, Newcastle United karşılaşmasında da bu durumu devam ettirmek istiyor.

Newcastle United ise ilk hafta puan kaybı yaşadı. Aston Villa ile berabere kalan Newcastle United, Liverpool karşısında kesin bir galibiyet alarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Newcastle United - Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak olan Newcastle United - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre beınSports 3 ekranlarından yayınlanacak. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Simon Hooper yönetecek.

NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan Newcastle United - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre bugün (25 Ağustos 2025 Pazartesi) saat 22.0'de başlayacak.

NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Liverpool'da karşılaşma öncesinde Jeremie Frimpong, Stefan Bajcetic, Freddie Woodman ve Rhys Williams'ın sakatlıkları bulunuyor. Dört futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Newcastle United tarafında ise sadece Matt Target'in sakatlığı bulunuyor.

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike