Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Newcastle United Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Premier Lig'in 2025-2026 sezonunun 2. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün son şampiyon Liverpool, Newcastle United deplasmanına çıkacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar Newcastle United - Liverpool maçı hangi kanalda, nereden izleneceğini araştırmaya başladı. Karşılaşmanın yayın bilgileri açıklandı. Newcastle United - Liverpool maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Newcastle United Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 20:00

'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2025-2026 sezonunun 2. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün ile karşı karşıya gelecek. Sezona galibiyet ile başlayan Liverpool, Newcastle United karşılaşmasında da bu durumu devam ettirmek istiyor.

Newcastle United ise ilk hafta puan kaybı yaşadı. Aston Villa ile berabere kalan Newcastle United, Liverpool karşısında kesin bir galibiyet alarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Newcastle United - Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Newcastle United Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak olan Newcastle United - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre beınSports 3 ekranlarından yayınlanacak. İngiltere Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Simon Hooper yönetecek.

Newcastle United Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan Newcastle United - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre bugün (25 Ağustos 2025 Pazartesi) saat 22.0'de başlayacak.

Newcastle United Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

NEWCASTLE UNİTED - LİVERPOOL MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Liverpool'da karşılaşma öncesinde Jeremie Frimpong, Stefan Bajcetic, Freddie Woodman ve Rhys Williams'ın sakatlıkları bulunuyor. Dört futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Newcastle United tarafında ise sadece Matt Target'in sakatlığı bulunuyor.

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

ETİKETLER
#Futbol
#premier lig
#liverpool
#Newcastle United
#beın sports
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.