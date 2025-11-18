Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Gündem
Editor
 Onur Kaya

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi. Şehit pilot bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
04:58
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
05:15

Geçen hafta Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olmasından sonra bir acı haber de 'dan gelmiş, Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar şehit olmuştu.

ŞEHİT PİLOTUN NAAŞI TÜRKİYE'DE

13 Kasım Perşembe günü Hırvatistan'da düşen uçakta olan Hasan Bahar'ın naaşı 'ye getirildi.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit pilot Hasan Bahar, bugün Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

3 AY ÖNCEKİ UÇAK KAZASINDAN SAĞ ÇIKMIŞTI

Pilot Hasan Bahar, 3 ay önce 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu yaralanmıştı. O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN SÖZLER

Şehit pilotun kardeşi Tolga Bahar acı haberi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Abim vatansever fedakar cesur bir insandı. Allah rahmet eylesin. 2 gün önce görüştüm en son hafa sonu bize davet etmiştim. O da görevden sonra cumartesiye uzamazsa gelirim demişti ama belki uzar demişti. Ama olamadı. 3 ay önce yine uçağın motoru durmuştu onu bir araziye indirmişti. Ama şimdi bunun detayların bilmiyorum şehit oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu
Hırvatistan'da şehit olan pilotun ailesine acı haber verildi
