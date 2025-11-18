Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

Geçen hafta Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olmasından sonra bir acı haber de Hırvatistan'dan gelmiş, Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar şehit olmuştu.

ŞEHİT PİLOTUN NAAŞI TÜRKİYE'DE

13 Kasım Perşembe günü Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit pilot Hasan Bahar, bugün Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

3 AY ÖNCEKİ UÇAK KAZASINDAN SAĞ ÇIKMIŞTI

Pilot Hasan Bahar, 3 ay önce 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu yaralanmıştı. O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN SÖZLER

Şehit pilotun kardeşi Tolga Bahar acı haberi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Abim vatansever fedakar cesur bir insandı. Allah rahmet eylesin. 2 gün önce görüştüm en son hafa sonu bize davet etmiştim. O da görevden sonra cumartesiye uzamazsa gelirim demişti ama belki uzar demişti. Ama olamadı. 3 ay önce yine uçağın motoru durmuştu onu bir araziye indirmişti. Ama şimdi bunun detayların bilmiyorum şehit oldu" ifadelerini kullanmıştı.