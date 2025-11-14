Hırvatistan'da şehit olan pilotun ailesine acı haber verildi

Hırvatistan’da kaza yapan Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar şehit oldu. Bahar’ın şehadet bilgisi, Merkez Mahallesi Fırın Sokak’ta yaşayan ailesine Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince tarafından iletildi. Haberi alan aile bireylerinin yaşadığı binaya ve sokağa Türk bayrakları çekildi. Mahalle sakinleri ve yakınları, şehidin evine gelerek taziye ziyaretlerinde bulundu.