İspanya Türkiye muhtemel 11’ler! Kadroda sürpriz değişiklikler var

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son maçında deplasmanda İspanya ile mücadele edecek. Müsabaka, Sevilla’da oynanacak ve Türkiye grubu ilk iki sırada bitirmeyi önceden garantilemiş durumda sahaya çıkacak.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya ile Türkiye arasındaki E Grubu altıncı maçının başlama saati 22.45 olarak açıklandı. Karşılaşma, TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Avrupa Elemeleri’nin son haftasında oynanacak karşılaşmanın yayın detayları ve saat bilgisi resmi kurumlar tarafından duyuruldu.

Karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer görev alacak. Zwayer’in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz olarak açıklandı. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sven Jablonski üstlenecek.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMDA SARI KART CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

A Milli Futbol Takımı’nda İspanya maçı öncesinde üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, müsabakada kart görmeleri halinde mart ayında oynanacak play-off ilk maçında forma giyemeyecek. Teknik heyete iletilen liste doğrultusunda oyuncuların kart durumları karşılaşma öncesinde not edildi.

Takımda ayrıca cezalı durumda bulunan İsmail Yüksek bu maçta sahada olamayacak. Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu’nun da İspanya karşılaşmasında forma giymeyeceği açıklandı.

İSPANYA TÜRKİYE MUHTEMEL 11

İspanya’nın Türkiye karşısına çıkması beklenen muhtemel kadrosu şu şekilde açıklandı:

U. Simon, Pedro Porro, P. Cubarsi, Aymeric Laporte, M. Cucurella, M. Merino, M. Zubimendi, Fabian Ruiz, F. Torres, A. Baena, M. Oyarzabal.

Türkiye’nin muhtemel 11’i ise şöyle:

Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Atakan Karazor, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

İspanya Türkiye karşılaşması Sevilla şehrinde bulunan La Cartuja Stadı’nda oynanacak. 1997 yılında temeli atılan ve 5 Mayıs 1999 tarihinde açılan stadyum, 120 milyon € bedelle yapılmıştır. Stadyumun kapasitesi 70 bin kişiliktir.