Nilüfer Bursa yangın kontrol altına alındı mı? Bursa’da orman yangını

Bugün Bursa'da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları ekipler tarafından yapılırken dumanlar endişeli anlara sebep oldu.

BURSA NİLÜFER ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

19 Ağustos Salı günü Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karadan ve havadan söndürme çalışmalarının gerçekleştiği Nilüfer'de ekipler yoğun mücadele etti. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yapılıyor.

BURSA YANGIN SON DAKİKA

Bugün öğle saatlerinde Bursa Nilüfer'de başlayan orman yangını ile mücadele öğle saatlerinde tamamlandı. Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde başlayan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.