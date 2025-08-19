Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Nilüfer Bursa yangın kontrol altına alındı mı? Bursa’da orman yangını

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışan ekiplerin müdahalesinin yanında yükselen dumanlar vatandaşları endişelendirdi.

Nilüfer Bursa yangın kontrol altına alındı mı? Bursa’da orman yangını
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 16:54

Bugün 'da meydana gelen orman yangınını ekipler tarafından yapılırken dumanlar endişeli anlara sebep oldu.

BURSA NİLÜFER ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

19 Ağustos Salı günü Bursa’nın ilçesi Başköy mevkiinde çıkan orman ı kontrol altına alındı.

Nilüfer Bursa yangın kontrol altına alındı mı? Bursa’da orman yangını

Karadan ve havadan söndürme çalışmalarının gerçekleştiği Nilüfer'de ekipler yoğun mücadele etti. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yapılıyor.

Nilüfer Bursa yangın kontrol altına alındı mı? Bursa’da orman yangını

BURSA YANGIN SON DAKİKA

Bugün öğle saatlerinde Bursa Nilüfer'de başlayan ile mücadele öğle saatlerinde tamamlandı. Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde başlayan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

#yangın
#bursa
#nilüfer
#orman yangını
#Söndürme Çalışmaları
#Aktüel
