Okullarda 1. ve 2. dönem ara tatil hangi ayda ne zaman?

2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil zamanları da kesinleşti.

Okullarda yeni öğretim ve eğitim yılı ilk dönemi 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde binlerce öğrenci ders başı yapacak.

Yeni eğitim dönemi ile ara tatil planı da ilgi odağı oldu.

Paylaşılan takvimde ara tatil tarihleri ve günleri de yer aldı.

Buna göre Birinci dönem ara tatili, 10 ile 14 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma tamamlanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı programını duyurdu.

Buna göre Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü bitecek.

Yeni süreçte yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim süreci tamamlanacak.