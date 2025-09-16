PSV Union Saint-Gilloise maç sonucu kaç kaç? Galatasaray’ın rakibi 3 puanla başladı

İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi coşkusu Athletic Bilbao - Arsenal ve PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise karşılaşmalarıyla başladı.
Galatasaray'ın da rakibi olan Union Saint-Gilloise, dış sahada PSV Eindhoven'ı 3-1 yendi.
Belçika temsilcisine zaferi getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Promise Akinpelu, 39. dakikada Anouar Ait El Hadj ve 81. dakikada Mac Allister kaydetti.
PSV Eindhoven'ın tek golü ise 90. dakikada Ruben Van Bommel'den geldi.
Bu skorun ardından Union Saint-Gilloise, Devler Ligi'ne 3 puanla giriş yaparken, PSV puanla buluşamadı.