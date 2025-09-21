Sadettin Saran kaç oy aldı, oy farkı kaç son dakika? FB başkanlık seçimi sonucu belli oldu

Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçlarına göre kazanan isim Sadettin Saran oldu. Ali Koç ile olan oy farkı ise gündemde.

SADETTİN SARAN KAÇ OY ALDI SON DAKİKA?

Sadettin Saran, Ali Koç’u 257 oy farkla mağlup ederek Fenerbahçe başkanı oldu. Bugün binlerce kongre üyesinin katılım sağladığı başkanlık seçimi sonrasında yeni başkan belli oldu.

SADETTİN SARAN OY FARKI KAÇ?

21 Eylül Pazar günü 17.00 itibarıyla oy verme işlemleri sona erdi. Sandıkların açılıp sonuçlara bakılmasının ardından Sadettin Saran'ın oy farkı da belli oldu. Resmi olmayan rakamlara göre Saran, 257 oy farkla yeni başkan oldu.