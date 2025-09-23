Sevilay Öztürk kimdir nereli? 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalya

Singapur'da süren 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli atlet Sevilay Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonunun duyurusuna göre milli sporcu, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.79’luk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Bu mesafede dün sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylelikle ikinci madalyasını kazandı.

SEVİLAY ÖZTÜRK KİMDİR?

Sevilay Öztürk 28 Ekim 2003’te Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi.

Öztürk, S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme alanlarında mücadele ediyor.

Türkiye'yi Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde temsil etti ve 12 yaşında paralimpik oyunlarda yarışan en genç sporcu oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde aldığı bronz madalya ile Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme dalında tarihinin ilk ödülünü kazandırmıştı.

2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50m sırtüstü ve 50m kelebekte gümüş; 50m serbest ve 100m serbestte bronz madalya alarak toplamda 2 gümüş ve 2 bronz ödül elde etti.