26°
Sevilay Öztürk kimdir nereli? 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalya

Milli para yüzücüsü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak ikinci ödülünü elde etti.

Sevilay Öztürk kimdir nereli? 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalya
Singapur'da süren 2025 Dünya Para Şampiyonası'nda milli atlet Sevilay Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonunun duyurusuna göre milli sporcu, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.79’luk derecesiyle elde etti.

Bu mesafede dün sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylelikle ikinci madalyasını kazandı.

Sevilay Öztürk kimdir nereli? 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalya

SEVİLAY ÖZTÜRK KİMDİR?

SEVİLAY ÖZTÜRK KİMDİR?

Sevilay Öztürk 28 Ekim 2003’te Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi.

Öztürk, S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme alanlarında mücadele ediyor.

Türkiye'yi Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde temsil etti ve 12 yaşında paralimpik oyunlarda yarışan en genç sporcu oldu.

2020 Tokyo 'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde aldığı bronz madalya ile Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme dalında tarihinin ilk ödülünü kazandırmıştı.

2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50m sırtüstü ve 50m kelebekte gümüş; 50m serbest ve 100m serbestte bronz madalya alarak toplamda 2 gümüş ve 2 bronz ödül elde etti.

