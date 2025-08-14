Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Silifke yangını kontrol altına alındı mı son dakika? Mersin Silifke orman yangınında alevlerle mücadele

Mersin'in Silifke ilçesinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ederken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Silifke orman yangını kontrol altına alındı mı araması yükselirken ekiplerin çalışmaları de sürüyor. 13 Ağustos günü saat 12.45 sıralarında başlayan Silifke yangınında son durum bilgileri.

14.08.2025
14.08.2025
13 Ağustos günü öğle saatlerinde 'de başlayan ile mücadele devam ediyor. Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında, Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında orman dışı alanda başlayan rüzgarın etkisi ile ormanlık alana yayıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

SİLİFKE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI MI SON DAKİKA?

13 Ağustos günü saat 12.45 sıralarında Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında, Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın rüzgar nedeniyle ormanlık alana kısa sürede yayıldı. İhbar sonrasında Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri yangın yerine sevk edildi. Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile 5 mezra boşaltılırken 90 hane olmak üzere yaklaşık 190 kişi, Silifke'de oluşturulan güvenli bölgelerde yangının sönmesini bekliyor.

MERSİN SİLİFKE ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yangın bölgesinde yürütülen söndürme çalışmalarını incelerken yangına 36 itfaiye eri, 51 belediye personeli olmak üzere toplam 87 personel, 41 arazöz ve 12 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Vahap Seçer, "Valimizin koordinasyonunda hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor. Yerel yönetimler olarak tüm imkanlarımızla bu mücadeleye katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

