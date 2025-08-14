Silifke yangını kontrol altına alındı mı son dakika? Mersin Silifke orman yangınında alevlerle mücadele

13 Ağustos günü öğle saatlerinde Silifke'de başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında, Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında orman dışı alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana yayıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

SİLİFKE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI MI SON DAKİKA?

13 Ağustos günü saat 12.45 sıralarında Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında, Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın rüzgar nedeniyle ormanlık alana kısa sürede yayıldı. İhbar sonrasında Orman İşletme Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri yangın yerine sevk edildi. Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile 5 mezra boşaltılırken 90 hane olmak üzere yaklaşık 190 kişi, Silifke'de oluşturulan güvenli bölgelerde yangının sönmesini bekliyor.

MERSİN SİLİFKE ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yangın bölgesinde yürütülen söndürme çalışmalarını incelerken yangına 36 itfaiye eri, 51 belediye personeli olmak üzere toplam 87 personel, 41 arazöz ve 12 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Vahap Seçer, "Valimizin koordinasyonunda hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor. Yerel yönetimler olarak tüm imkanlarımızla bu mücadeleye katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.