Türkiye Bulgaristan ilk maç kaç kaç bitti? Yarın Bursa’da karşılaşacaklar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken yarın Bursa'da Türkiye Bulgaristan maçı oynanacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti. Heyecanla beklenen maç için bekleyiş sürerken yarın iki takım yeniden karşılaşacak.



TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız, yarın Bursa'da 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Bulgaristan ile mücadele edecek. İki takım 25. kez karşı karşıya gelirken nefesler tutuldu. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.