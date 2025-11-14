Menü Kapat
14°
 Sumru Tarhan

Türkiye Bulgaristan maç aday kadrosu! 25. kez karşı karşıya gelecekler

Türkiye Bulgaristan maçı için bekleyiş devam ederken iki takım tarihi boyunca 25. kez karşılaşacak. Nefes kesen maça az bir süre kala Türkiye Bulgaristan maç kadrosu da merak edildi.

Türkiye Bulgaristan maç aday kadrosu! 25. kez karşı karşıya gelecekler
14.11.2025
12:52
14.11.2025
12:52

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçına az bir süre kala iki takımın aday kadroları da araştırıldı.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Türkiye Bulgaristan maç aday kadrosu! 25. kez karşı karşıya gelecekler

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Türkiye Bulgaristan maç aday kadrosu! 25. kez karşı karşıya gelecekler

BULGARİSTAN MAÇ ADAY KADROSU

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Alex Bozhev (Slavia Prag), Dimitar Evtimov (Botev Vratsa)

Defans: Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (Levski Sofya), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Martin Georgiev (Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle)

Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Kristian Stoyanov (Slavia Sofia), Stanislav Shopov (Osijek), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Ivan Yordanov (Ludogorets)

Forvet: Marin Petkov (Levski Sofya), Stanislav Ivanov (Ludogorets), Georgi Rusev (CSKA), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum), Kiril Despodov (PAOK), Martin Minchev (Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)

#Futbol
#Türkiye
#bulgaristan
#milli takım
#Maç Kadrosu
#Aktüel
