Türkiye Bulgaristan maç aday kadrosu! 25. kez karşı karşıya gelecekler

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Bulgaristan maçına az bir süre kala iki takımın aday kadroları da araştırıldı.
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Alex Bozhev (Slavia Prag), Dimitar Evtimov (Botev Vratsa)
Defans: Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (Levski Sofya), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Martin Georgiev (Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle)
Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Kristian Stoyanov (Slavia Sofia), Stanislav Shopov (Osijek), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Ivan Yordanov (Ludogorets)
Forvet: Marin Petkov (Levski Sofya), Stanislav Ivanov (Ludogorets), Georgi Rusev (CSKA), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum), Kiril Despodov (PAOK), Martin Minchev (Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)