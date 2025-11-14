Pamuk makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, pamuk hasat makinesine kapılan genç hayatını kaybetti. Serhat Sütpak (28), Çatak Mahallesi'nde temizliğini yaptığı pamuk hasat makinesine kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Sütpak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sütpak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.