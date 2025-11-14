Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2025?

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına kısa süre kala hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu araştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamada bulundu.

Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2025?
Haber Merkezi
14.11.2025
14.11.2025
uygulaması yarın itibarıyla başlarken araç sahipleri hususi araçlarda zorunlu mu araştırmasına başladı.

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU 2025?

, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayıp 15 Nisan'da sonlanacağını belirterek, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak." ifadesini kullanırken kış lastiği uygulaması hususi araçlar için zorunlu olmayacak.

Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2025?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR?

Zorunlu kış lastiği uygulamasının, 15 Kasım'da başlayacağını hatırlatan Uraloğlu, "1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi. Buna göre şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak.

