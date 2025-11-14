Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2025?

Kış lastiği uygulaması yarın itibarıyla başlarken araç sahipleri hususi araçlarda zorunlu mu araştırmasına başladı.

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU 2025?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayıp 15 Nisan'da sonlanacağını belirterek, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak." ifadesini kullanırken kış lastiği uygulaması hususi araçlar için zorunlu olmayacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR?

Zorunlu kış lastiği uygulamasının, 15 Kasım'da başlayacağını hatırlatan Uraloğlu, "1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi. Buna göre şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak.