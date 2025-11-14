Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor: Cezası 5 bin 856 TL

Durmuş, lastiklerin sağlıklı dişlere sahip olması gerektiğini ve görülmesi gerektiğini söyleyerek, "Lastiklerimizin dişlerinin güzel olması lazım. Kendi gözümüzle görmemiz lazım. Kendi can güvenliğiniz için ‘ben bunu arabama takabilirim’ diyebileceğiniz sağlıklı dişleri olması lazım lastiklerin. Lastiklerin yumuşak olması gerekiyor. Çünkü kış lastiklerinin kauçuk oranı daha yüksektir. Bundan dolayı da yol tutuşu daha sağlamdır. Kendimizin, dışarıdaki insanları, önümüze çıkan hayvanların can güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden kış lastiği çok önemli ve şarttır" ifadelerini kullandı.