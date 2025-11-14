Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor: Cezası 5 bin 856 TL

Kategoriler
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.
Bakan Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacağını hatırlatarak "1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan tarihleri olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek, "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek, "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak" açıklamasında bulundu.
Kış lastiği uygulamasının detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini hatırlatarak, "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim" diye konuştu.
Kayseri’de oto lastikçilik yapan Fatih Durmuş, 15 Kasım’da başlayacak olan Kış Lastiği Uygulaması ile ilgili verdiği bilgilerde lastiklerin dişlerinin sağlıklı olması gerektiğini söyleyerek, "Hem kendimizin hem de karşımızdaki insanların can güvenliği için kış lastiklerimizi taktırmalıyız" dedi.
Kış lastiklerinin takılmamasının fren mesafesinde dahi etkileri olacağını söyleyen Fatih Durmuş, "Şu anda kış lastiği uygulamasına başlamak üzereyiz. Yarın da kış lastiği uygulamasının başlama tarihi. Kış lastiklerimizi mutlaka taktıralım çünkü kendimizin ve karşımızdaki insanların can güvenliğimizi hiçe saymamalıyız. Kış lastiği karda bir kere lazım olur. Onda da kullanılmadığı zaman büyük sıkıntılar çıkartabilir. Kış lastiğimizi değiştirmezsek arabamızın fren mesafesi uzar, şerit ihlallerine sebep olur, büyük kazalara ve belalara sebebiyet verebilir. Bunun için mutlaka kış lastiğimizi değiştirelim. Vatandaşlarımızdan ricamız budur" dedi.
Durmuş, lastiklerin sağlıklı dişlere sahip olması gerektiğini ve görülmesi gerektiğini söyleyerek, "Lastiklerimizin dişlerinin güzel olması lazım. Kendi gözümüzle görmemiz lazım. Kendi can güvenliğiniz için ‘ben bunu arabama takabilirim’ diyebileceğiniz sağlıklı dişleri olması lazım lastiklerin. Lastiklerin yumuşak olması gerekiyor. Çünkü kış lastiklerinin kauçuk oranı daha yüksektir. Bundan dolayı da yol tutuşu daha sağlamdır. Kendimizin, dışarıdaki insanları, önümüze çıkan hayvanların can güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden kış lastiği çok önemli ve şarttır" ifadelerini kullandı.