Çin'de 1500 yıllık tapınakta tütsü faciası! Alevler her yeri sardı

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Yongqing Tapınağı'nda dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, tapınak kompleksinde yer alan Wenchang Köşkü'nde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı.

Tanıpaktaki mevcut yapıların tarihi 1500 yıl öncesine dayanırken, yetkililer tapınağın antik kalıntılardan oluşmadığını belirtti. Öte yandan yapılan açıklamada, yangında hasar gören köşkün 2009'da inşa edildiği ve içerisinde tarihi eser bulunmadığı kaydedildi.

Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

YANGIN TÜTSÜDEN ÇIKTI

Olaya ilişkin yürütülen ön incelemelerin tamamlandığını ifade eden yetkililer, elde edilen sonuçların yangının "bir ziyaretçinin tapınaktaki tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması" sonucu çıktığını gösterdiğini vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köşkün üst katlarında başlayan alevlerin tüm binayı sardığı görüldü. Yetkililer, yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.