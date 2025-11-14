Menü Kapat
14°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Çin'de 1500 yıllık tapınakta tütsü faciası! Alevler her yeri sardı

Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan 1500 yıllık tapınakta yangın çıktı. Yangında tarihi yapılar zarar görmezken, 2009 yılında yapılan bir köşk alevlere teslim oldu. Yangının hatalı kullanılan bir tütsü yüzünden çıktığı belirtildi.

'in Jiangsu eyaletinde bulunan Yongqing Tapınağı'nda dün sabah saatlerinde çıktı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kompleksinde yer alan Wenchang Köşkü'nde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı.

Tanıpaktaki mevcut yapıların tarihi 1500 yıl öncesine dayanırken, yetkililer tapınağın antik kalıntılardan oluşmadığını belirtti. Öte yandan yapılan açıklamada, yangında hasar gören köşkün 2009'da inşa edildiği ve içerisinde tarihi eser bulunmadığı kaydedildi.

Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Çin'de 1500 yıllık tapınakta tütsü faciası! Alevler her yeri sardı

YANGIN TÜTSÜDEN ÇIKTI

Olaya ilişkin yürütülen ön incelemelerin tamamlandığını ifade eden yetkililer, elde edilen sonuçların yangının "bir ziyaretçinin tapınaktaki tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması" sonucu çıktığını gösterdiğini vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köşkün üst katlarında başlayan alevlerin tüm binayı sardığı görüldü. Yetkililer, yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de 1500 yıllık tapınakta tütsü faciası! Alevler her yeri sardı
